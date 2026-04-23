Românii care vor primi vouchere de 15.000 lei

Este vorba de Programul social de interes național pentru susținerea cuplurilor și a persoanelor singure în vederea creșterii natalității, valabil pentru perioada 2026–2030. Programul are ca obiectiv sprijinirea familiilor sau femeilor singure care se confruntă cu infertilitatea, o problemă medicală care afectează aproximativ 10–15% dintre cuplurile de vârstă reproductivă din România.

Potrivit Ministerului Muncii, beneficiarii – cupluri infertile, căsătorite sau necăsătorite, precum și femei singure cu vârsta între 24 și 42 de ani – vor primi prin acest program două vouchere digitale în valoare totală de 15.000 lei.

„5.000 lei pentru achiziția de medicamente specifice și 10.000 lei pentru proceduri medicale de fertilizare în vitro. Sprijinul este neimpozabil și poate fi acordat de maximum trei ori aceluiași beneficiar, în limita fondurilor disponibile”, a transmis Ministerul Muncii într-un comunicat de presă.

„Am propus prelungirea programului național pentru susținerea fertilizării in vitro până în 2030. Pentru că sunt oameni care așteaptă ani de zile. Care încearcă, care speră. Și, de multe ori, suferă în tăcere. Pentru ei, statul trebuie să fie un sprijin real”, a declarat, joi, ministrul Muncii, Petre – Florin Manole.

În aceeași zi, ministrul PSD și-a dat demisia din Guvern. Ulterior, Ilie Bolojan a anunțat că Ministerul Muncii va fi preluat de Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Maxim 10.000 de beneficial anual

Ministerul Muncii informează că numărul maxim de beneficiari ai programului este de 10.000 anual. Documentele se vor depune exclusiv online, printr-o platformă digitală dedicată. Cererile vor fi analizate și aprobate de Minister în ordinea cronologică a depunerii și dacă dosarele sunt complete.

Inițiativa are ca scop combaterea declinului demografic și facilitarea accesului la tratamente costisitoare pentru persoanele afectate de infertilitate.

„Programul are, în același timp, un rol important în creșterea nivelului de conștientizare privind infertilitatea, România, la fel ca majoritatea țărilor europene, confruntându-se cu o scădere accentuată a natalității, și în susținerea dreptului fiecărei persoane de a-și întemeia o familie”, potrivit comunicatului emis.

La nivelul Uniunii Europene, rata medie a fertilității în anul 2023 a fost de 1,38 copii /femeie, conform datelor furnizate de Eurostat. România se situează la un nivel similar cu state precum Ungaria și Croația, dar sub media unor țări ca Franța sau Bulgaria, unde rata fertilității este relativ mai ridicată (1,66 copii/femeie, respectiv 1,81 copii/femeie).

„Normele metodologice care stabilesc documentele necesare și modalitatea de acordare a sprijinului financiar vor fi publicate în termen de 90 de zile de la apariția în Monitorul Oficial a Hotărârii aprobate astăzi”, mai informează Ministerul Muncii.

