Designerul este gata să „încaseze” glume tăioase, ironii și adevăruri spuse pe șleau de prieteni și comedianți. Pe lista celor care îi dau replica se află: Oana Roman, Dana Săvuică, Bianca Drăgușanu, Crina Abrudan și Romanița Iovan, dar și comedianții Dan Frînculescu, Ioana Luiza, Dan Badea, Sorin Pîrcălab și Alex Mincu.

Cu eleganță, dar și cu aciditate, Bianca Drăgușanu își începe discursul în stilul ei unic: „Haideți să lăsăm politețurile deoparte și să trecem la persoanele mai importante. Cum ar fi… eu!”

Și nu se oprește aici: „S-au spus multe despre mine: că sunt operată, că am stat cu bărbați din interes, că am haine scumpe, că îmi plac banii. Eu le-aș spune altfel: invidie! Pe Romanița Iovan am zis să nu o chemați. La fel și pe Crina Abrudan… că nu a pomenit-o nimeni până acum”.

Glume usturătoare, replici care taie mai tare ca foarfeca de designer și o atmosferă de senzație! Și dacă credeai că ai văzut tot, te înșeli: râsetele vor continua, replicile vor tăia mai tare decât o foarfecă de designer, iar Bianca Drăgușanu promite să transforme scena într-un adevărat spectacol de carismă și ironie.

