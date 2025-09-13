La doar șase ani, Alexandru Bănică a început ciclul primar la Liceul Teoretic „Școala Mea”, o școală considerată una dintre cele mai bune opțiuni private din București. Instituția este cunoscută pentru standardele ridicate, cadrele didactice bine pregătite și programele variate, însă toate acestea vin cu costuri pe măsură.

Taxele de școlarizare

Taxa anuală de școlarizare ajunge la 9.000 de euro, la care se adaugă 400 de euro pentru evaluare și înscriere, plătiți la început. Tot atunci, părinții trebuie să achite și un fond pentru materiale și programe educaționale, în valoare de 800 de euro pe an.

Cei care aleg și serviciul de alimentație, plătesc în plus 2.000 de euro pe an, sumă la care se adaugă TVA și care se achită în zece tranșe lunare, pe durata anului școlar. În plus, școala percepe și o taxă administrativă de 1.000 de euro pe an, menită să acopere cheltuielile pentru întreținerea clădirilor, renovările periodice, înlocuirea mobilierului și serviciile de curățenie.

Astfel, dacă o familie optează pentru toate serviciile, investiția anuală pentru educația unui copil la această școală ajunge la aproximativ 12.800 de euro plus TVA.

Elevii au parte de laboratoare dotate, profesori cu experiență și numeroase activități extracurriculare. Pentru Ștefan Bănică Jr și Lavinia Pîrva, dar și pentru Alessandra Stoicescu, care și-a înscris fetița la aceeași școală, investiția în educația copiilor este o prioritate.

Alexandru, mândru că e băiatul lui Ștefan Bănică Jr

Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, Lavinia Pîrva a vorbit despre cariera ei în industria muzicală, dar și despre viața personală. Are o căsnicie de durată cu Ștefan Bănică jr, alături de care a devenit pentru prima dată mamă.

Alexandru e băiețelul lor, care în luna mai a acestui an a împlinit 6 ani. Micuțul a fost dat de gol de mama lui în podcast, Lavinia Pîrva a explicat că acesta se laudă peste tot că e fiul lui Ștefan Bănică jr. Ea a dat și câteva exemple, a spus cum băiețelul, aflat la înot, a încercat să o convingă pe o doamnă să cumpere bilete la concertul tatălui său.

Altădată, într-un magazin, el s-a mândrit că e Alexandru Bănică, fiul celebrului actor și cântăreț. „Am fost la înot de curând și era o doamnă cu un copil mic, nu o cunoștea pe doamna respectivă și Alexandru s-a oprit și pur și simplu: «Ați cumpărat bilete la tatăl meu? L-ați văzut pe afiș?». Eu eram: «Alexandru, haide…» Și el: «Mama, stai puțin! Este concertul, trebuie să vă cumpărați bilete, că nu vor mai fi». Zic: «Aoleu».

Apoi mergem la magazin și doamna de la magazin: «Vai, bună ziua!». Și el întreabă: «Dumneavoastră știți cum mă numesc eu?». La care doamna zice: «Nu!». Și el: «Eu sunt Alexandru Bănică. Dar pe tata îl cunoașteți?». Deci așa face. Este foarte mândru. Și eu i-am explicat: «Mama, e foarte frumos că ești mândru și e normal, dar uneori e bine să fim mai discreți, că nu e extraordinar să începem acum să…»”, a zis Lavinia Pîrva, care s-a convins că nu are ce să mai facă și îl lasă pe Alexandru să se prezinte peste tot.

