Andreea și Ionuț, vloggerii cunoscuți pentru aventurile lor de călătorie sub denumirea „HaiHui în Doi”, au avut ocazia să viziteze Coreea de Nord, devenind primii occidentali care au pătruns în această țară în urma ridicării restricțiilor de călătorie. După mai bine de doi ani, în care regimul nord-coreean a închis granițele din cauza pandemiei și tensiunilor cu Coreea de Sud, vloggerii români au reușit să ajungă în această destinație unică, fiind însoțiți de un ghid cu dublă cetățenie, nord-coreeană și americană.

Andreea și Ionuț au ajuns în Coreea de Nord cu ajutorul unei agenții acreditate

Vizita lor s-a realizat cu ajutorul unei agenții acreditate, iar experiența a fost extrem de controlată, Andreea și Ionuț fiind obligați să urmeze un program strict, fără acces la internet sau semnal la telefon. În plus, fotografiile și filmările erau permise doar în momente prestabilite, pentru a evidenția „prosperitatea” Coreei de Nord.

„Cred că ne-a luat două ore să ieșim din China și 10 minute să intrăm în Coreea de Nord. Nu putem filma chiar tot, mereu trebuie să așteptăm indicațiile ghidului”.

Vloggerii au explorat mai multe locuri deosebite, inclusiv un hotel de lux cu coridoare reci și mobilier vechi, care le-a amintit de perioada comunistă din România. Hotelul oferă cazare gratuită fermierilor, iar la televizoarele din camere sunt doar câteva canale, majoritatea axate pe propagandă, cu filme și documentare promovând realizările regimului nord-coreean.

Recomandări Monștrii sunt adevărați: Putin și Trump, chipurile mutilate de „putere”

Ce au găsit în magazinele de suveniruri din Coreea de Nord

În cadrul vizitei, Andreea și Ionuț au avut ocazia să participe la un prânz tradițional, în care au gustat preparate precum creveți, șnițele și pește prăjit, alături de băuturi oferite din partea casei. La un magazin internațional de suveniruri pentru turiști străini au găsit cărți despre Kim Jong Il, remedii locale, costume populare, seturi de păpuși, figurine, căsuțe sculptate în lemn în miniatură, pălării, parfumuri, cărți pentru copii cu tigri, urși și căprioare din desenele animate nord-coreene, insigne ruso-nord-coreene, tablouri cu faimoasa fotografie în care Donald Trump îl salută pe dictatorul Kim Jong Un, timbre propagandistice, potrivit gândul.ro.

Ce materii studiază elevii la școala internațională din Coreea de Nord

Călătorind în Rason, un oraș care experimentează capitalismul cu China și Rusia, Andreea și Ionuț au vizitat o școală internațională unde elevii învățau engleza, istoria Coreei, matematică, psihologie și educație civică. Aceștia au rămas impresionați de atmosfera din școli, unde elevii cântau cântece patriotice și vizionau filme de propagandă.

Recomandări Ucraina acceptă propunerea americană privind încetarea imediată a focului și primește din nou informații secrete. Mesajul lui Volodimir Zelenski

„Un elev chiar a venit să ne împărtășească visul lui cel mai mare. Toate cântecele vorbeau despre Kim Jong Un, îl numeau «tatăl nostru, cel blând». Este unul dintre cele mai de preț daruri pe care le avem și ar trebui să fim recunoscători. Și să avem grijă ce facem pe viitor, pe mâinile cui lăsăm libertatea”.

Vloggerii români au declarat că au avut senzația că au pătruns într-o lume similară României comuniste, realizând cât de prețioasă este libertatea pe care o au în România în comparație cu restricțiile impuse cetățenilor nord-coreeni.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Andreea și Ionuț, primele impresii după ce s-au întors din Coreea de Nord

„Începând cu a treia zi, lucrurile s-au schimbat total. Se înregistrau ghizii între ei și probabil că dădeau rapoarte seara. În grup cu noi a mai fost un vlogger internațional și filma tot. Filmam orice până ghidul îmi spunea să închid. Ne era frică să nu ne șteargă imaginile. Până în ultimul moment ne-a fost teamă că ne vor confisca imaginile. Noi am intrat și cu laptop. (…) Nu ai voie să părăsești țara cu materiale de propagandă. Nici nu aveam acces la ziarele lor. Nu puteai să te plimbi singur pe unde voiai. Noi aveam paznic inclusiv la coridorul hotelului. Nu puteai să faci nicio mișcare. Andreea a zis într-o zi că «aici e pușcărie», iar apoi s-a schimbat tot. Atunci ne-am gândit că poate avem microfoane în cameră și am încetat să mai vorbim. Poate că am fost paranoia, dar am încercat să minimizăm riscurile”, au povestit Andreea și Ionuț.

Recomandări Gheorghe Vlădan, la un pas de liberare. Asasinul ar putea ieși din pușcărie la 13 ani de la masacrul de la coaforul Perla, după ce a fentat pedeapsa pe viață

Cei doi au stat 5 zile în Coreea de Nord și au povestit că de multe ori au simțit frica. „Ne înregistrau cu telefoanele pe ascuns, dar într-un mod vizibil. Ei probabil se gândeau că nu ne dăm seama”.

Coreea de Nord a închis din nou granițele pentru turiști

Rușii au putut vizita țara încă din 2024, însă abia luna trecută, acest lucru li s-a permis și turiștilor occidentali. Totuși, cei din urmă au putut intra doar în orașul Rason. Însă mai multe companii de turism spun acum că vizitele în această țară izolată au fost oprite până la noi ordine.

Phenianul nu a oferit un motiv pentru această oprire bruscă, conform BBC.

„Tocmai am primit vești de la partenerii noștri coreeni că Rason este închis pentru toată lumea. Vă vom ține la curent”, a anunțat miercuri, pe Facebook, KTG Tours, cu sediul în China și specializată în tururi în Coreea de Nord.

Young Pioneer Tours și Koryo Tours au fost printre celelalte agenții care au anunțat suspendarea.

Cei care intenționează să facă tururi în aprilie și mai ar trebui să amâne rezervarea zborurilor „până când vom avea mai multe informații”, a recomandat Young Pioneer Tours într-o postare pe Facebook.

Pe 20 februarie, primii turiști occidentali au pășit în Rason, un oraș desemnat de Phenian ca zonă economică specială, pentru a testa noile politici financiare.

Urmărește cel mai nou VIDEO Stiri Mondene Cum s-au îmbrăcat Simona Halep și Nadia Comăneci la ceremonia de decorare a lui Gică Hagi. Cele două sportive au stârnit admirația tuturor

Urmărește-ne pe Google News