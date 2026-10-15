În urmă cu aproximativ o săptămână, Cheloo, pe numele lui real Cătălin Ștefan Ion, și partenerul său de la Asia Express 2026, Mihai Ban, au fost eliminați din competiția de la Antena 1.

După ce s-a întors în România, artistul a vorbit pentru Libertatea despre cum a fost experiența de la Asia Express 2026, dezvăluind și de ce nu a participat alături de Ombladon, colegul său din trupa Paraziții.

„E absolut normal, dacă ai repeta Asia Express, să o faci de fiecare dată cu altcineva. Pentru că Ombladon n-ar fi venit. Dar cum mă înțeleg cu Ombladon, nu mă înțeleg cu nimeni pe suprafața planetei. Deci colegul meu era compania cea mai plăcută. Dar nu-mi pare rău de nimic! Așa a fost să fie. E parte din viață, o măsor ca atare, trec mai departe. Adică nu rămâne un cârlig în spate.

A fost o experiență aparte! Nu sar în sus: mamă, ce parcurs fulminant, ce dramă, ce momente glorioase... Poate sunt foarte tocit și nu sunt... Știi, nu mă bucur foarte tare în momentele în care poate ar trebui să mă bucur. Adică sunt: e în regulă, merge... N-a fost nici prea greu, nici nimic... Poate anumite lucruri nu mi-au convenit, dar dacă încep un lucru, îl termin.

În China a fost cel mai bine. Poate și pentru că îmi place foarte mult istoria și m-am raportat cumva la istoria Chinei și am văzut părți din China veche, orașele vechi, exact ce-mi convine. Munți, natură...”, a spus Cheloo pentru Libertatea.

Acum, artistul a dezvăluit și ce urmează pentru el după ce a părăsit tărâmul asiatic, afirmând pentru Wowbiz că nu a avut mari așteptări de la el în competiția de la Antena 1 și că are unele surprize pentru fani.

„Pe plan profesional urmează să-mi editez mai multe viniluri, urmează un album de remix-uri, un album de piese care nu au fost editate niciodată și o să înceapă, bineînțeles, lucrul la următorul album Paraziții. Dar mai acord un pic de concediu prelungit, ca să zic așa. Eu am nevoie de concediu de când sunt mic. Eu m-am născut pentru concediu.

Aveam așteptări mai mici de la mine. M-am surprins! Eu fac urât, dar am reușit să mă transform într-un mod ciudat. N-am nicio explicație, jur. Nu am foarte multe amintiri, adică sunt obișnuit să nu păstrez foarte multe informații în timpul filmărilor.

Nu sunt un om mai bun decât atunci când am plecat în Asia Express. Oamenii se schimbă mai greu. Nu sunt un tip diplomat, dar cumva mi-a ieșit. Am plecat de la premiza că atunci când te duci într-o țară străină trebuie să tratezi gazdele cu un respect minim, dacă nu ești în stare. Și eu zic că m-am descurcat frumos”, a spus Cheloo pentru sursa citată.