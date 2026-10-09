Cei doi au ajuns ultimii la Irina Fodor, iar de această dată norocul nu a mai fost de partea lor și au părăsit competiția și Drumul Mătăsii. În cursa pentru ultima șansă, Cheloo și Mihai Ban s-au luptat cu echipa formată din Valerie și Alex Gîlcă, care a încheiat pe primul loc, și cu echipa formată din Maya și Mirela Retegan, care a terminat pe poziția a doua.

„Cred că nu exagerez cu nimic când îți spun că te-am descoperit într-un fel care m-a surprins. Am descoperit niște profunzimi și o personalitate care explică într-un fel și versurile lui și cum a ajutat muzica lui să crească o generație”, a spus Irina Fodor despre Cheloo la finalul ediției.

Iar artistul le-a mulțumit tuturor concurenților de la Asia Express 2026. „Echipa centenarilor vă mulțumește! Suntem foarte bine și o să fim și mai bine când voi o să fiți pe drum”, a afirmat Cheloo în emisiunea de la Antena 1, după ce a aflat că el și Mihai Ban au fost eliminați, deoarece eșarfa a fost roșie.

Potrivit informațiilor apărute în mediul online, participarea lui Cheloo la Asia Express 2026 a fost una destul de bănoasă pentru artist. Din câte se pare, el a primit o sumă de bani în momentul în care a semnat contractul, dar a fost remunerat și pentru fiecare săptămână petrecută în emisiunea de la Antena 1.

Artistul ar fi primit 3.000 de euro pentru fiecare etapă, astfel că, în momentul în care a fost eliminat de la Asia Express 2026, lui i-ar fi intrat în cont nu mai puțin de 15.000 de euro. Asta pentru că a rezistat timp de cinci săptămâni în show! Iar la această sumă se adaugă și banii primiți când și-a pus semnătura pe contract.

Într-un interviu pe care l-a acordat recent în Libertatea, Cheloo a vorbit despre cum a fost pentru el experiența de la Asia Express 2026, dezvăluind și de ce n-a participat alături de Ombladon, colegul său din trupa Paraziții.

„E absolut normal, dacă ai repeta Asia Express, să o faci de fiecare dată cu altcineva. Pentru că Ombladon n-ar fi venit. Dar cum mă înțeleg cu Ombladon, nu mă înțeleg cu nimeni pe suprafața planetei. Deci colegul meu era compania cea mai plăcută. Dar nu-mi pare rău de nimic! Așa a fost să fie. E parte din viață, o măsor ca atare, trec mai departe. Adică nu rămâne un cârlig în spate.

A fost o experiență aparte! Nu sar în sus: mamă, ce parcurs fulminant, ce dramă, ce momente glorioase... Poate sunt foarte tocit și nu sunt... Știi, nu mă bucur foarte tare în momentele în care poate ar trebui să mă bucur. Adică sunt: e în regulă, merge... N-a fost nici prea greu, nici nimic... Poate anumite lucruri nu mi-au convenit, dar dacă încep un lucru, îl termin.