De ce n-a mers Cheloo cu Ombladon la Asia Express 2026: „Nu-mi pare rău”

Una dintre cele mai surprinzătoare apariții de la Asia Express 2026 a fost cea a lui Cheloo, fost jurat la Antena 1 în emisiunea iUmor și cunoscut cântăreț de hip-hop.

Celebrul rapper participă în show-ul de pe tărâmul asiatic alături de Mihai Ban, pilot care a mers în trecut alături de Cheloo la Raliul Dakar. Iar multă lume se aștepta ca alături de artist să se afle la Asia Express 2026 colegul său din trupa Paraziții, nimeni altul decât Ombladon!

Într-un dialog pe care l-a purtat cu Libertatea, Cheloo a dezvăluit de ce a mers în show-ul de la Antena 1 cu Mihai Ban și nu cu Ombladon, afirmând că dacă ar participa din nou la Asia Express, ar avea cu siguranță alt coechipier.

„E absolut normal, dacă ai repeta Asia Express, să o faci de fiecare dată cu altcineva. Pentru că Ombladon n-ar fi venit. Dar cum mă înțeleg cu Ombladon, nu mă înțeleg cu nimeni pe suprafața planetei. Deci colegul meu era compania cea mai plăcută. Dar nu-mi pare rău de nimic! Așa a fost să fie. E parte din viață, o măsor ca atare, trec mai departe. Adică nu rămâne un cârlig în spate”, a spus Cheloo în exclusivitate pentru Libertatea.

Celebrul artist a spus și cum i s-a părut experiența din Asia: „A fost o experiență aparte! Nu sar în sus: mamă, ce parcurs fulminant, ce dramă, ce momente glorioase... Poate sunt foarte tocit și nu sunt... Știi, nu mă bucur foarte tare în momentele în care poate ar trebui să mă bucur. Adică sunt: e în regulă, merge... N-a fost nici prea greu, nici nimic... Poate anumite lucruri nu mi-au convenit, dar dacă încep un lucru, îl termin”.

Întrebat ce părere are despre probele de la Asia Express 2026, Cheloo a dezvăluit ce i s-a părut greu în emisiunea de la Antena 1.

„Nu știu, s-ar putea să fi ratat probele grele. (n.r. - râde) Nu știu... Adică e greu doar când ajungi acolo și începi și îți dai seama că nu poți, aia e greu. Poți să ai așteptări de la tine și să nu se întâmple, să o dai în bară total. (n.r. - râde) Sau poți să n-ai nicio așteptare și să observi că te descurci”, a mai afirmat artistul pentru Libertatea.

Cheloo a spus și unde s-a simțit cel mai bine la Asia Express 2026, dintre Uzbekistan și China: „În China a fost cel mai bine. Poate și pentru că îmi place foarte mult istoria și m-am raportat cumva la istoria Chinei și am văzut părți din China veche, orașele vechi, exact ce-mi convine. Munți, natură...”