Cu ce se ocupă Ioana, soția lui Gabi Tamaș. Cuplul are o fiică superbă

Deși Gabi Tamaș este cunoscut în întreaga țară pentru cariera sa în fotbal, soția sa, Ioana, a rămas discretă și s-a concentrat pe familie și pe dezvoltarea propriei afaceri. Ioana și-a deschis la începutul anului 2025 o sală de pilates în Brașov, orașul în care locuiește împreună cu fostul fotbalist și fiica lor, Selena.

Ioana Tamaș este pasionată de sport încă din copilărie și are specializare în schi alpin, iar în timp a devenit expertă în fitness. Alegerea de a transforma hobby-ul într-o afacere a fost una inspirată, sala ei atrăgând tot mai mulți clienți interesați de antrenamentele de pilates.

Cât costă să te antrenez la sala Ioanei Tamaș

Prețurile la sala Ioanei Tamaș reflectă serviciile premium oferite: o ședință privată cu antrenor costă 180 de lei, iar una simplă, fără îndrumător, 150 de lei. Pentru cei care optează pentru abonamente, acestea sunt structurate astfel: 4 ședințe – 480 de lei, valabile 30 de zile; 8 ședințe – 880 de lei; 12 ședințe – 1.200 de lei, valabile 45 de zile.

Recent, Ioana a avut parte și de o experiență inedită alături de Master Trainer Elena Paraschiv, continuând să se perfecționeze și să ofere clienților săi cele mai bune antrenamente.

„A fost o experiență de neuitat, nu doar datorită tehnicilor învățate, ci și datorită nivelului înalt de profesionalism cu care am fost ghidată pe parcursul întregului program. Fiecare sesiune a adus o schimbare semnificativă, atât la nivel fizic, cât și mental.

M-am simțit susținută, provocată și inspirată să îmi depășesc limitele, învățând nu doar exerciții, ci și importanța unei posturi corecte și a unui echilibru interior. Este cu adevărat o călătorie transformatoare, care mi-a adus o înțelegere profundă a corpului meu”, a mărturisit Ioana Tamaș pe Instagram.

