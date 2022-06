Cum se înțeleg fosta și actuala soție a lui Jorge. Alina Laufer și Ramona Prodea se cunosc de mulți ani

Jorge a fost căsătorit cu Alina Laufer, iar în anul 2012 au divorțat, el fiind cel care a dorit despărțirea. Cei doi au împreună o fiică, pe nume Carina, care a rămas în grija mamei, însă artistul niciodată nu s-a dezis de ea, ba chiar a intrat în depresie când nu a mai putut fi lângă ea. Din 2013, el și-a refăcut viața alături de Ramona Prodea, alături de care are un băiețel.

Cântărețul recunoaște că după o perioadă tensionată a reușit să aibă o relație bună cu fosta soție, pentru copilul lor. „Relația cu fosta soție este din ce în ce mai normală acum, lucrurile s-au așezat destul de recent, după ce Alina a rămas însărcinată, iar după ce a născut au intrat pe un făgaș care ar fi trebuit să se întâmple de mult.

Rănile au nevoie de timp să se vindece. Mă bucur că, după atâta timp, avem o relație normală, în care discutăm despre viitorul Carinei”, a explicat el pentru revista VIVA!

Întrebat cum se înțeleg fosta și actuala soție, Jorge nu a ezitat să ofere un răspuns. „Nu este nicio relație, nici nu cred că o să fie vreodată, însă nici nu se manifestă în mod negativ dacă se întâlnesc, se salută, vorbesc”, a mărturisit el.

Invitat acum câteva luni în podcastul lui Cătălin Măruță, Jorge a povestit cum a cunoscut-o pe soția lui. Cântărețul și Ramona Prodea au fost înainte de toate colegi din punct de vedere profesional. S-au întâlnit încă de pe vremea când el era căsătorit cu Alina Laufer. După divorț, ea a fost cea care l-a sprijinit mult, așa că s-au apropiat din ce în ce mai mult, astfel încât din prieteni au devenit iubiți.

„Ea m-a cunoscut pe mine la teatru, ea a venit la repetiție pentru că Ilinca (n.r. – fata ei dintr-o relație anterioară) juca și ea la Romeo și Julieta pentru copii. Ea era acolo de fiecare dată când noi repetam, Ramona. Dar noi nu aveam nicio treabă, nu ne gândeam că o să ajungem la asta. Noi și când ne-am întâlnit ne-a făcut cunoștință o prietenă comună. Ea nu a fost măritată niciodată și nu era în nicio relație atunci. Noi ne-am întâlnit la masă și vorbeam despre un deal, că eu trebuia să îi fac niște flori, adică asta a fost. Nu știu ce s-a întâmplat la masă, a fost o chestie de… am stat cu sufletul la gură, eu mă pierdusem. Da, atunci eram căsătorit. Apoi, după nu știu cât timp iar ne-am văzut, eu lucram într-un business. (…) Abia atunci a cunoscut-o și Alina pe Ramona, când făceam afacerile, făceam și întâlnirile. (…) Apoi eu eram fericit că eram singur. Eu nu mai voiam relație, eu am zis că nu mă însor niciodată.

Ea m-a ajutat atunci pentru că eu nu mai aveam acces la nimic, la firma mea, la conturile mele, și ea m-a ajutat atunci să trec de hopul ăsta până când eu mi-am făcut altă firmă, mi-am încasat pe firma mea. Se zicea atunci că mi-a luat mașină ea, că m-am dus după bani, dar asta s-a întâmplat. Am făcut un leasing pe firma ei ca să am cu ce să mă mișc și plăteam. Divorțul meu a însemnat blocaj financiar, dar eu aveam proiecte pe TV. Eu am plâns două luni în casă, nu mai aveam niciun ban, nu mai aveam nimic. Singurii bani de care dispuneam erau într-un cont pe care mi-l lăsase tata, erau 2.000 de dolari.”, a povestit Jorge.

