Cu Smiley și Pavel Bartoș în rolurile principale, comedia regizată de Radu Bărbulescu promite o experiență explozivă pentru spectatorii ce-l vor vedea în cinematografele din România și din Republica Moldova, în anul 2026.

Filmul cu Pavel Bartoș, Smiley și Darko Peric ajunge în cinematografe în anul 2026

Vacanța la mare a doi ofițeri antidrog este dată peste cap în momentul în care descoperă un transport misterios eșuat pe plaja Vadu. Inspirat dintr-un fapt real incredibil, filmul este o comedie polițistă intensă și palpitantă, încărcată cu umor și întorsături de situații neașteptate.

Filmat în timp record pentru complexitatea scenariului, în doar trei săptămâni, „Vacanță All-Inclusive” a însemnat un tur de forță pentru întreaga echipă. Smiley și Pavel Bartoș s-au antrenat timp de câteva luni pentru a face față scenelor de acțiune, cu explozii, urmăriri în șalupe de mare viteză și lupte corp la corp.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

O echipă de 10 cascadori și 300 de oameni ca figurație au contribuit la realizarea celor mai complexe cadre. Numărul scenelor întrerupte de hohote de râs este imposibil de stabilit!

Alături de cei doi protagoniști, filmul se bucură de o distribuție care include nume consacrate precum Raluca Aprodu, Mihai Călin, Diana Cavallioti, Alex Velea, Daniel Achim, Gabriela Popescu sau Bogdan Farcaș. Lista este completată de Darko Peric, cunoscut publicului internațional pentru rolul Helsinki din celebrul serial „La Casa de Papel”.

„Vacanță All-Inclusive” marchează debutul în lungmetraj al regizorului Radu Bărbulescu, iar imaginea este semnată de Tudor Mircea.

„Vacanță All-Inclusive” este un mix de comedie, acțiune și dramă

„Avem o poveste foarte generoasă, un mix de comedie, acțiune și dramă ce reușește să păstreze suspansul până la final. Și o distribuție ce a probat o chimie puternică pe platourile de filmare. Așteptăm cu nerăbdare să intrăm în etapa de montaj și efecte speciale”, a spus Cristian Hordilă, unul dintre producătorii filmului.

Producția va trece testul publicului anului viitor, când este programată lansarea în cinematografe. „Vacanță All-Inclusive” este produs de Hopa Film.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE