De ce Raluca Bădulescu nu a mers alături de fiul ei la Asia Express. Alex își dorea să participe

Competiția Asia Express este în plină desfășurare, iar telespectatorii urmăresc cu interes fiecare echipă. Una dintre cele mai mari surprize ale sezonului a fost apariția Ralucăi Bădulescu alături de fostul soț, Florin. Mulți s-au întrebat de ce vedeta a ales să participe cu el și nu cu fiul lor, Alex, iar blondina a decis să lămurească lucrurile.

Raluca Bădulescu a explicat că fiul ei nu a putut participa la filmări, întrucât în perioada respectivă susținea examenele finale de la facultate. Totodată, vedeta a recunoscut că Florin este persoana care o cunoaște cel mai bine și care știe cum să o tempereze în momentele tensionate.

„El (n.r.: Alex, fiul ei) e mândru de mine şi şi-ar fi dorit să meargă el cu mine în această competiţie. Şi mie mi-ar fi plăcut, dar eu ştiu că sunt foarte greu de mânuit.

Plus că Alex era în ultimul an de facultate. El tocmai a terminat facultatea la ASE, aşa că nu era momentul potrivit ca el să plece din ţară având examene de final de an etc.

Acum s-a înscris la master. Suntem cei mai mândri din lumea asta de el, avem cel mai „soare” băiat din lumea asta!”, a declarat Raluca Bădulescu, potrivit okmagazine.ro.

Raluca Bădulescu i-a propus și lui Cătălin Botezatu să meargă cu ea la Asia Express

Chiar și așa, blondina a mărturisit că prima sa alegere pentru Asia Express a fost Cătălin Botezatu. Din păcate, designerul nu a putut participa din cauza programului său extrem de încărcat. „Enorm (n.r.: i-ar fi plăcut să-l convingă pe Cătălin Botezatu să meargă cu ea în Asia Express)! Bineînţeles că mi-ar fi plăcut să merg cu naşul! Numai că el are foarte multe contracte luate cu foarte multe luni înainte.

Dacă îi vedeţi agenda, dacă îi vedeţi calendarul, el din vară are deja evenimente şi calendarul stabilit pentru următorul an. Deci îi era practic imposibil. Dar dacă ar fi venit cu mine, ar fi fost bomba atomică”, a mai spus Raluca Bădulescu.

În lipsa lui Alex și a lui Botezatu, Raluca Bădulescu a ales varianta care s-a dovedit inspirată – fostul soț, alături de care a adus energie, umor și emoție în competiția de la Antena 1.

