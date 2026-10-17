Gabi Bădălău vrea să se împace cu Claudia Pătrășcanu de dragul copiilor. I-a propus să se mute la București: „Mă rog de tine, te implor”

Gabi Bădălău i-a transmis fostei sale soții, Claudia Pătrășcanu, o înregistrare audio în care îi cere să lase deoparte conflictul și să ajungă la o înțelegere pentru cei doi copii. Afaceristul i-a propus artistei să se întâlnească în weekend, alături de băieți, pentru a discuta situația.

Conflictul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu continuă, iar cei doi au ajuns din nou în centrul unui scandal legat de copiii lor. Artista îl acuză pe fostul soț că nu îl aduce pe Nicolas înapoi la Constanța și că băiatul este ținut departe de școală și de mama sa. De cealaltă parte, afaceristul susține că fiul lor nu ar vrea să se întoarcă la Claudia Pătrășcanu.

În emisiunea Spynews TV Live a fost prezentată o înregistrare audio în care Gabi Bădălău îi cere fostei soții să discute fără să mai continue conflictul. Acesta susține că își dorește ca lucrurile să revină la normal și ca ambii părinți să fie prezenți în viața copiilor.

În mesaj, afaceristul afirmă că l-a rugat pe Nicolas să iasă la poartă pentru a o vedea pe mama sa, însă băiatul ar fi refuzat să meargă cu ea.

„Te rog eu mult de tot, hai să vorbim ca doi oameni maturi. Mă rog de tine, te implor! Aseară Nicolas nu a vrut, l-am scos să vorbească cu tine, ai văzut că nu vrea să meargă cu tine. Acum l-am rugat frumos să iasă la poartă să-l vezi, nu vrea să meargă cu tine! Nu e vina mea! O să lucrez la lucrul acesta să fie lucrurile normale.

Îți spun din tot sufletul meu. Lasă ura și răutatea. (...) Suntem părinți, pe mine nu mă poți minți. Am venit de ziua mea, pe 2 octombrie acolo, și nu l-ai lăsat pe Gabriel să coboare o secundă, să-mi dea o îmbrățișare.”

Afaceristul susține că își dorește să găsească o soluție împreună cu fosta soție, astfel încât copiii să nu mai fie implicați în conflictul dintre ei.

Ce întâlnire i-a propus Gabi Bădălău fostei soții

În aceeași înregistrare, Gabi Bădălău i-a propus Claudiei Pătrășcanu să se întâlnească în weekend, alături de cei doi copii, pentru a petrece timp împreună și a discuta despre situația familiei.

Afaceristul a vorbit despre posibilitatea de a merge cu băieții la film și de a sta apoi la aceeași masă pentru a încerca să ajungă la o înțelegere. Acesta a afirmat că nu vrea să îi ia copiii fostei soții, ci își dorește să fie implicat în creșterea și educația lor.

„Hai să facem într-un fel, sâmbătă să ieșim cu amândoi copiii la un film, undeva, să ne înțelegem, să ne punem la masă. Noi doi ne războim pe nimic. Eu nu vreau să îți iau copiii, eu vreau să iau casă, să dau bani, să plătesc școală, să stau și eu lângă copii, și tu”, a declarat Gabi Bădălău.

Gabi Bădălău susține că își vede copiii prea rar

În mesajul audio, afaceristul a vorbit și despre dificultățile pe care susține că le-a întâmpinat în relația cu cei doi băieți după divorț. Gabi Bădălău afirmă că, în ultimii șapte ani, a ajuns să își vadă copiii doar două zile pe lună și o acuză pe fosta soție că i-ar fi îngreunat întâlnirile cu aceștia.

De asemenea, acesta susține că au existat situații în care a fost chemată poliția din cauza întârzierilor și că băieții ar fi fost afectați de conflictul dintre părinți.

„M-am săturat de șapte ani să-mi văd copiii două zile pe lună că nu mi-i dai, că suni la poliție că a întârziat, toate invențiile pe care le-ai făcut, că m-am chinuit și eu și copiii. Le-ai spus copiilor toate prostiile din lume despre mine, despre tata, înregistrări... tot ce ai făcut tu.