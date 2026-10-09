După ce timp de două săptămâni, în zilele de vineri Antena 1 a difuzat meciurile echipei naționale de fotbal a României din grupa de Liga Națiunilor, iată că acum programul postului TV a revenit la normal, iar Insula Iubirii 2026 se vede vineri și sâmbătă.

Libertatea a stat recent de vorbă cu Daniela Pană, astfel că înaintea unei noi ediții a emisiunii de la Antena 1 vă dezvăluim ce a spus ispita despre experiența de la Insula Iubirii 2026.

„Toată experiența a fost cu un impact foarte mare asupra mea, asupra vieții mele... Nu mă așteptam să se întâmple lucrurile în maniera în care au fost acolo, dar într-un mod pozitiv, în final. Și foarte interesant. M-am dus pe modul: ce-o fi, o fi! Am mers să trăiesc experiența. Nu am mers, cum se spune, să sparg nicio casă... Oricum nu se poate sparge nicio casă care are o fundație solidă, dar trecem peste asta”, a spus Daniela Pană.

Întrebată cum a fost la date-uri și cu cine a ieșit, ispita a spus că s-a bucurat de fiecare moment petrecut în Thailanda și ne-a invitat să urmărim în continuare Insula Iubirii 2026.

„Deoarece ei alegeau, strict vis-a-vis de date-uri nu am putut să refuzăm. Adică puteai să refuzi, să știi, că nu aveai nicio obligație față de nimeni, însă o să vadă publicul că, începând de la un anumit punct, am mers la date-uri și eu m-am bucurat foarte mult de ele. Nu a fost sub formă de obligativitate sau forțat, sub nicio formă, dar mai multe detalii veți vedea în emisiune. Nu a fost doar unul, pot să-ți spun asta, că nu a fost doar un date. Asta la început... După am continuat, să zic așa, pe aceiași filieră, dar iarăși vom vedea despre ce și cine e vorba”, a adăugat pentru Libertatea ispita de la Antena 1.

Am fost curioși să aflăm ce modalități au folosit concurenții și ispitele pentru a comunica fără a fi surprinși de camere, deoarece în sezonul trecut fetele le scriau bărbaților mesaje pe tableta pe care puneau muzică. Însă Daniela Pană nu a dorit să ne ofere detalii „compromițătoare”!

„Eu, din câte știu, la noi în vilă nu am văzut chestii de genul ăsta, posibil că pe partea cealaltă... Dar nu este exclus sub nicio formă! Sau poate s-au găsit chiar modalități noi, pentru că ne adaptăm ca și oamenii de la sezon la sezon. Așa că e foarte posibil orice. Orice se poate întâmpla acolo. Nu am de gând să divulg așa ceva sub nicio formă, pentru că e mai plăcut să afle fiecare de la televizor sau din materiale pe care le vor vedea”, a afirmat ea.

Ispita de la Insula Iubirii 2026, felicitată de familie

Am întrebat-o pe ispita de la Insula Iubirii 2026 și ce părere au cei din familia ei, după ce au văzut-o la Antena 1, iar ea ne-a dezvăluit că a primit numai felicitări.