Daniela Pană are 30 de ani, este născută în zodia Rac și este manager de marketing. La prima vedere, ea este cea care știe să aducă starea de bine în orice grup sau locație.

Nu și-a făcut așteptări înainte de a ajunge la Insula Iubirii 2026, dar e convinsă că va fi genul de trăire pe care o va păstra peste ani, așa că e decisă să o trăiască la cote înalte: „Este o experiență unică, de care vreau să mă bucur în totalitate și în care probabil voi mai descoperi lucruri la mine. O să mă ajute, cu siguranță”.

Tânără pasionată de sport, Daniela Pană are o formă fizică de invidiat și aduce după ea un zâmbet cuceritor. „Sincer, cel mai greu e probabil faptul că sunt într-un loc total străin, departe de tot ceea ce cunosc. E și pentru prima dată când ajung în această țară și descopăr cultura aceasta. Și mai este faptul că nu voi putea avea acces la nimic din ceea ce știu…”, a spus ea în exclusivitate pentru Libertatea.

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Ispita de la Insula Iubirii 2026 a dezvăluit și cum speră să o perceapă publicul de acasă, dar și cum își dorește să o cunoască băieții din cupluri: „Aș vrea ca ei să mă vadă fix cum sunt eu, nu am nimic de ascuns. Efectiv culoarea mea să o descopere! O să fac ce simt, ce-mi vine, așa cum simt și o să fiu cum sunt eu… Vreau să mă bucur de ceea ce vine. Nu mi-am impus anumite lucruri sau să mi fac anumite calcule. Să mă surprindă!”.

Daniela Pană este din Galați, locuiește alături de familia ei și mai are un frate, David, care este un tânăr fotbalist. Ea este micro-influencer și are peste 80.000 de urmăritori pe TikTok.