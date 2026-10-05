Mirela Vaida, mărturisiri neașteptate la Asia Express despre soacra sa: „Plâng de draci când aud că îl sună pe puiul mamii, adică pe soțul meu, care are aproape 50 de ani”

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au avut de îndeplinit un ritual de nuntă în cea mai recentă ediție Asia Express. Proba i-a amintit prezentatoarei TV de propria căsnicie și de reacția pe care ar fi avut-o soacra sa atunci când a aflat că aceasta urma să-i devină noră.

În cadrul uneia dintre probele de la Asia Express, Mirela Vaida și partenera sa, Oana Tomoiagă, au avut de dus la capăt un ritual de nuntă. Cele două au trebuit să plângă alături de o viitoare mireasă și să găsească alte patru femei, cunoscute drept „surorile care plâng”.

Tradiția întâlnită de concurente a făcut-o pe Mirela Vaida să se gândească la momentul în care s-a căsătorit cu Alexandru Vaida. Prezentatoarea a făcut apoi o serie de dezvăluiri despre reacția soacrei sale la vestea că urma să îi devină noră.

„La mine, soacră-mea a plâns o lună înainte de nuntă”

Mirela Vaida a povestit, pe un ton amuzat, că soacra sa ar fi primit vestea că fiul ei se căsătorește cu prezentatoarea TV cu lacrimi. Potrivit relatării sale, femeia și-ar fi compătimit fiul și înainte de nuntă, dar și în anii care au urmat.

„La mine, soacră-mea a plâns o lună înainte de nuntă și de atunci plânge în fiecare zi, de 22 de ani, de mila băiatului ei (…) Eu plâng de draci când o aud la telefon că îl sună pe puiul mamii, adică pe soțul meu, care are aproape 50 de ani, și de atunci oricum plânge încontinuu de mila lui.

Tradiția lui e la fel, doar că un pic invers: plânge soacră-mea, dar e pe stilul: Decât să plângă mama, mai bine să plângă mă-sa. Tot neamul lui bocește de când m-a luat fiu-su pe mine. Tot neamul lui, încă patru generații”, a spus Mirela Vaida, făcând-o pe Oana Tomoiagă să se amuze.

Din povestea relatată de prezentatoarea TV reiese că începutul relației cu familia soțului nu ar fi fost unul lipsit de tensiuni. Mirela Vaida a spus, în glumă, că soacra sa considera că ea este „rea de gură” și își compătimea fiul pentru că urma să se căsătorească cu ea.

Mirela și Alexandru Vaida sunt căsătoriți din 2009

Mirela și Alexandru Vaida s-au căsătorit civil și religios în 2009. Cei doi au împreună trei copii și, în septembrie 2026, au sărbătorit 17 ani de căsnicie printr-o escapadă la Veneția.

Alexandru Vaida este o prezență discretă și nu activează în lumea showbizului. El lucrează ca director comercial și a preferat să rămână departe de expunerea publică.

În urmă cu mai mult timp, Mirela Vaida explica faptul că soțul ei are o fire retrasă și că a ales să nu aibă conturi pe rețelele sociale.