Oana Tomoiagă participă la Asia Express, sezonul 9, alături de buna sa prietenă, Mirela Vaida. Cântăreața de muzică populară este originară din Maramureș, are o carieră începută încă din copilărie și este mama unui băiat în vârstă de 12 ani.

Oana Tomoiagă, concurentă la Asia Express, sezonul 9

Oana Tomoiagă face parte din lista concurenților din sezonul 9 Asia Express. Artista pornește în aventura de pe Drumul Mătăsii alături de Mirela Vaida, una dintre prietenele sale apropiate. Originară din Maramureș, Oana Tomoiagă s-a remarcat în lumea muzicii populare încă de la vârste fragede. Cântăreața s-a născut pe 21 aprilie 1991, iar în 2026 împlinește 35 de ani.

Pasiunea pentru muzică a fost susținută de familie, atât de părinți, cât și de sora mai mare. Una dintre melodiile cunoscute ale artistei este „Cât îi Maramureșu’”, piesă pe care Oana se bucură să o cânte ori de câte ori are ocazia în locurile natale.

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Cum și-a început cariera în muzica populară

În copilărie, Oana Tomoiagă a făcut parte dintr-un ansamblu folcloric. Profesoara de muzică îi atrăgea frecvent atenția mamei sale, Călina, asupra talentului pe care îl avea fiica ei.

Ulterior, Oana a început să participe la festivaluri de folclor. În acea perioadă a cunoscut-o pe Mărioara Murărescu, care a promovat-o la începutul carierei.

La vârsta de 14 ani, artista a plecat din Maramureș pentru a studia la Liceul Dinu Lipatti din București. Acolo și-a aprofundat cunoștințele muzicale și a legat prietenii care au rămas importante pentru ea. Încă din perioada liceului, Oana Tomoiagă și-a lansat primul album de cântece și a început să fie remarcată în lumea muzicii populare.

Oana Tomoiagă este mama unui băiat de 12 ani

După terminarea facultății, Oana Tomoiagă s-a căsătorit la vârsta de 22 de ani. Căsnicia a durat trei ani, iar artista a explicat că planurile de viitor și dorințele celor doi parteneri erau diferite.

Din această căsnicie a rezultat Vlad, fiul Oanei, care are în prezent 12 ani. Artista i-a dedicat o melodie intitulată „Cu nimic nu mă fălesc”. În videoclipul piesei, mama și fiul apar îmbrăcați în straie tradiționale din Maramureș. „Alții se fălesc cu banii, numai eu cu Puiu mamii!”, spune Oana în melodie despre Vlad, fiul său.

Artista a vorbit și despre felul în care se descrie, în cadrul emisiunii „Folclorul sub lupă”: „Sunt un om energic, plin de viață și un om asumat”, s-a descris Oana în cadrul emisiunii „Folclorul sub lupă”, precizând că de-a lungul vieții a realizat tot ce și-a pus în minte.

Oana Tomoiagă și Mirela Vaida, echipă la Asia Express

Oana Tomoiagă a acceptat provocarea Asia Express alături de Mirela Vaida. Cele două sunt prietene, iar relația lor apropiată ar putea fi un avantaj în timpul probelor și al situațiilor dificile din competiție.

Înainte de plecarea pe Drumul Mătăsii, Oana a transmis un mesaj pe rețelele de socializare: „Plec în aventura vieții mele la Asia Express, alături de Mirela Vaida! Ne așteaptă provocări, emoții și experiențe de neuitat”, a transmis Oana Tomoiagă pe rețelele sociale, înainte de a porni pe Drumul Mătăsii.

La rândul său, Mirela Vaida a vorbit despre partenera sa de competiție: „O am alături pe Oana Tomoiagă, nebuna mea frumoasă, și știu că împreună vom face cea mai faină echipă”, a spus Mirela Vaida despre colega ei, înainte de plecarea în Asia Express 2026.

Ce îi așteaptă pe concurenți în sezonul 9 Asia Express

Sezonul 9 Asia Express se desfășoară pe Drumul Mătăsii, iar concurenții vor traversa Uzbekistan și China. Competiția îi va pune în situația de a se adapta unor culturi, obiceiuri și condiții de călătorie diferite.

Pentru Oana Tomoiagă, energia și experiența de viață vor fi importante în timpul probelor. Artista va trebui să își folosească atât rezistența fizică, cât și capacitatea de a lua decizii rapide alături de Mirela Vaida.

Asia Express, sezonul 9, începe duminică, 6 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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