Nicoleta Luciu, transformată total la 45 de ani. „Am fost în Turcia și mi-am micșorat sânii. Nu mi-am mai făcut nimic”

În trecut, Nicoleta Luciu și-a micșorat sânii, iar acum susține că aceștia sunt naturali, după cele trei intervenții chirurgicale suferite în Turcia.

„Am fost în Turcia și mi-am micșorat sânii de la 560 la 340, iar acum șase ani, am scos total silicoanele. De atunci nu mi-am mai făcut nimic, Acum am sânii naturali”, a mărturisit Nicoleta Luciu pentru Cancan.ro.

Recent, Nicoleta și-a deschis propria academie de modelling, actorie și are propriul podcast. Pentru a reveni însă în televiziune, Nicoleta spune că ar avea câteva condiții.

„Nu s-a pretat încă nimic până acum. Îmi doresc ceva motivațional, despre ce mai fac vedetele, sau despre oameni necunoscuți carea aveau vise și cum s-au schimbat pe parcurs”, a spus Nicoleta pentru sursa citată.

Nicoleta Luciu, în vârstă de 45 de ani, a revenit recent în atenția publicului cu podcastul „MOM by Nicoleta Luciu”, după câțiva ani în care nu a mai avut niciun proiect TV. Mamă a patru copii, vedeta se menține într-o formă de invidiat și a reușit să scape de 12 kilograme.

Atunci când s-a apucat să modereze podcastul Nicoleta avea 71 de kilograme, însă acum, la câteva luni distanță, vedeta are cu 12 kilograme mai puțin.

„În total am slăbit până acum 12 kilograme. Mai am încă de slăbit 5 kilograme. Părerea mea e că e bine să te simți bine în pielea ta. Eu toată viața am fost model și nu m-am simțit bine în momentul în care m-am retras și am mai pus vreo câteva kilograme. Ajunsesem la 71 de kilograme.

A trebuit să fac ceva! M-am apucat de slăbit și în momentul în care am dat deja primele șase kilograme deja aveam un podcast la care filmam. Știi cum e: camera te rotunjește puțin. Și, după ce m-am văzut la prima emisiune, am zis: La treabă, mai departe! După douăzeci de podcasturi filmate dădusem deja 11 kilograme, asta la sfârșit de iunie, și s-a văzut diferența. Aveam 71 de kilograme și acum am 58 și ceva!”, a declarat Nicoleta Luciu în urmă cu ceva timp, pentru Click!

