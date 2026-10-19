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Când se căsătorește Paula Chirilă cu Dan Giuvelic: „Cel mai bine păzit secret al nostru”. Anunțul făcut de vedetă despre nuntă

Iulian Ioncea
Iulian Ioncea
Reporter
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Dan Giuvelic și Paula Chirilă | sursa foto: Instagram
Dan Giuvelic și Paula Chirilă | sursa foto: Instagram
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În vara acestui an, Paula Chirilă a dezvăluit că a fost cerută în căsătorie de Dan Giuvelic, partenerul ei alături de care abia ce a început o emisiune culinară online: „Paula pune masa”.

Primele episoade ale emisiunii online au strâns peste 100.000 de vizualizări în doar o săptămână, iar cu această ocazie Paula Chirilă a stat de vorbă cu Libertatea despre noul ei proiect pornit alături de viitorul soț.

Întrebată de unde i-a venit ideea emisiunii „Paula pune masa”, vedeta ne-a dezvăluit că a simțit nevoie să aducă în fața publicului un show unde atmosfera este cât mai apropiată de cea de acasă. Și a dezvăluit și ce nu ar pune pe masă în emisiune!

„Din plăcerea de a găti și de a sta la povești, pentru că mi-a plăcut ideea ca oamenii să ne cunoască într-o atmosferă mai apropiată de ce se întâmplă acasă. Cu Dan, conversația vine firesc, iar uneori rețeta trebuie să aștepte până terminăm noi o glumă. Așa a apărut «Paula pune masa»: gătim ceva bun și, între timp, ne mai și distrăm.

Nu aș pune pe masă ceva doar pentru că arată bine la cameră! Preparatul trebuie să treacă și proba furculiței. Cât despre dezastre, să fim serioși, în bucătărie există și rezultate care seamănă foarte puțin cu intenția inițială... Nu vreau un show în care totul iese perfect, iar dacă se întâmplă ceva amuzant, ar fi păcat să râdem doar noi! Doar că, până acum, nu am avut «norocul» ăsta. Tot ce am gătit a fost «devorat» cu mare poftă de noi, împreună cu echipa de filmare și de cea de marketing, ceea ce m-a emoționat și m-a încurajat. Semn că am nimerit gustul”, a spus Paula Chirilă în exclusivitate pentru Libertatea.

Paula ChirilăVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Vedeta a vorbit și despre mâncarea care i se pare ei că este cea mai subestimată din gastronomia românească: „Cred că mâncărurile simple merită mai mult respect: de pildă o tocăniță bună! Nu sunt spectaculoase în fotografii și nu vin cu instrucțiuni de folosire, dar te fac să mai ceri o porție. O tocăniță reușită nu are nevoie de prezentare sofisticată, ci doar de o bucata de pâine proaspătă și de cineva care să mai ceară o porție”!

Și, pentru că nu puteam să abordăm și un alt subiect „fierbinte”, am întrebat-o pe Paula Chirilă când va avea loc nunta cu Dan Giuvelic.

„Cred că asta va rămâne cel mai bine păzit secret al nostru. Tot ce vă pot dezvălui este că va avea loc anul acesta, într-un cadru foarte restrâns, cu cei mai apropiați oameni de sufletul nostru”, a spus vedeta în exclusivitate pentru Libertatea.

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Iar la final Paula Chirilă a spus că la nuntă își dorește să aibă mâncare bună și un tort foarte gustos, nu doar fotogenic: „La nuntă sper să gătească altcineva, fiindcă eu mi-am rezervat rolul de mireasă și vreau să mă țin de el! Mi-ar plăcea să mâncăm bine, fără să transformăm meniul într-un examen de cultură gastronomică. Iar tortul trebuie să fie bun, nu doar fotogenic! Avem deja destule persoane care trebuie să dea bine în poze”!

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Tags: cupluri cununie religioasă cununie civila nunta Youtube Paula Chirilă
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