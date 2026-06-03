Paula Chirilă și partenerul său, Dan, au făcut un nou pas în relația lor. Actrița a dezvăluit că a fost cerută în căsătorie și că momentul a luat-o prin surprindere. Deși cei doi discutaseră în trecut despre viitorul relației, vedeta spune că nu se mai afla în punctul în care să considere căsătoria o prioritate, mai ales că atât ea, cât și partenerul său au trecut prin experiența unui divorț.

„Eu am acceptat cu surprindere. Nu mă așteptam. Relația evoluează frumos (…) Noi am mai discutat, dar nu mai sunt în punctul în care să mai cred în acte (…) Nu mai era ceva ce atinsesem, nici el, nici eu. Am trecut amândoi prin căsnicie, știm cum e și asta a venit așa surprinzător pentru mine (…) A fost un moment spontan (n.r. – cel al cererii în căsătorie)”, a declarat Paula Chirilă, la Spynews TV.

Inelul a fost ales după gustul actriței

Potrivit declarațiilor sale, Dan își dorea de ceva timp să facă acest pas și a ținut cont de preferințele ei atunci când a ales inelul de logodnă. Actrița a mărturisit că bijuteria primită este exact pe gustul ei și că gestul partenerului a emoționat-o.

Cererea în căsătorie a avut loc recent, iar cei doi se bucură acum de această nouă etapă din relația lor.

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Cum își imaginează Paula Chirilă nunta

Deși logodna este recentă, Paula Chirilă și partenerul său au început deja să discute despre evenimentul care va urma. Actrița spune că își dorește o nuntă restrânsă, la care să participe doar familia și persoanele apropiate.

„O să fie ceva foarte restrâns, cu familia (…) Nu ne trebuie nuntă cu dar (…) Abia ce s-a întâmplat (n.r. – cerere în căsătorie), e prea devreme, poate la vară, la toamnă, să nu fie nici frig și nici foarte cald. Poate să fie și în aer liber (n.r. – nunta). Am cam făcut (n.r. – lista de invitați), am vreo 60 și nu e gata lista. Încă nu (n.r. – dacă și-au ales nașii) (…) Mai este timp (…) O să vedem cum vor decurge lucrurile până atunci, o să hotărâm de comun acord (n.r. – dacă vor face și cununia religioasă). Avem o relație foarte frumoasă și cu multă iubire (…) E greu să nu îl placi, e un om extraordinar (n.r. – Dan, iubitul ei)”, a mai spus Paula Chirilă.

Actrița a precizat că nu există încă o dată stabilită pentru nuntă și că pregătirile sunt abia la început. Lista de invitați este deja în lucru, însă cei doi nu și-au ales încă nașii și nici nu au luat o decizie finală privind organizarea cununiei religioase.

Paula Chirilă spune că toate aceste detalii vor fi stabilite împreună, pe măsură ce planurile pentru eveniment vor prinde contur.

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