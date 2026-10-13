Între platourile TV și scena de teatru, Paula Chirilă și-a mai făcut loc pentru ceva: bucătăria! Și nu e singură în ea, ci alături de viitorul ei soț, Dan Giuvelic.

Actrița a lansat „Paula pune masa”, un show culinar pe YouTube, primul din România făcut de un cuplu și pe ecran, și în viața reală. Iar în prima săptămână, show-ul a strâns peste 100.000 de vizualizări!

Formatul este unul destul de simplu: doi oameni care formează un cuplu gătesc împreună în bucătăria lor, se contrazic, gustă din oală și râd când rețeta nu iese din prima. Fără scenariu și fără bucătar-șef care corectează.

„Televiziunea și teatrul rămân, dar am vrut și ceva al nostru. Acasă gătim împreună de ani buni, așa că ne-am zis să lăsăm camera să vadă cum arată de fapt o cină la noi. Nu credeam că o să se uite atâția oameni la noi cum ne certăm pe ceapă”, spune Paula Chirilă.

Primul episod a trecut de 83.000 de vizualizări, iar al doilea a strâns 24.000 în câteva zile. Rețetele sunt de casă, gândite pentru seri în care nu ai timp, dar vrei totuși să mănânci ca lumea.

„Paula gătește, eu gust și comentez. Uneori și invers, dar rar. Lumea ne-a scris că se regăsește în noi. Și cred că ăsta este tot secretul: n-am jucat nimic, așa suntem și când nu e camera pornită”, a încheiat Dan Giuvelic.