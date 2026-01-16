2 milioane de lei sau echivalentul a 435.000 euro. Aceasta a fost valoarea celui mai mare credit ipotecar acordat prin Imobiliare.ro Finance în acest an. Împrumutul a fost accesat pentru achiziția unui apartament cu 4 camere din București.

Clujenii rămân în frunte când se trage linie la sfârșit de an. Creditele accesate aici au fost cele mai mari din țară, iar rata lunară a ajuns la 588 de euro. Nu e de mirare, Cluj-Napoca e cel mai scump oraș pentru cumpărători, prețul mediu solicitat de proprietari pe mp depășind pragul de 3.200 euro.

Cele mai mici rate la credit se plătesc, în schimb, în Timișoara. Valoarea medie a unui împrumut în 2025 a fost de aproape 74.000 euro. Piața rezidențială de aici este una dintre cele mai stabile din țară. Locuințele se vând la fel de repede ca în Capitală, însă la prețuri mult mai mici.

Deși femeile iau de cele mai multe ori decizia finală de achiziție în familie, bărbații sunt cei care solicită cel mai des un credit ipotecar. Potrivit datelor Imobiliare.ro Finance, 59% dintre solicitanți au fost bărbați. Cele mai multe credite accesate de femei s-au înregistrat la București, în timp ce Clujul se află la polul opus.

Cea mai mică dobândă din acest an a fost acordată pentru un credit verde. Dobândă fixă de 4,7% pentru primii trei ani a putut fi accesată pentru achiziția unui imobil de clasă energetică A, cu un avans minim de 20% și condiția de a opta pentru virarea salariului și asigurarea de viață la aceeași bancă.

Urmărește în continuare finance.imobiliare.ro pentru ultimele noutăți din lumea creditării. 

Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
