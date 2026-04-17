TVR 1 își modifică grila de programe

După revenirea emisiunii „Starea Nației”, realizată de Dragoș Pătraru, după 8 ani, sunt vizate modificări și pentru alte intervale orare, a relatat vineri, 17 aprilie, paginademedia.ro.

Astfel, TVR 1 lucrează la un tronson orar dedicat dezbaterilor cu câte doi prezentatori. Emisiunile sunt planificate să fie în grilă de marţi până joi, între orele 20.00 şi 21.00.

Cuplurile de prezentatori cu care urmează să se ajungă la o înțelegere sunt:

Dragoş Pătraru – Valeriu Nicolae. Dacă se concretizează, va fi a doua emisiune cu Pătraru în grila TVR 1;

Vlad Craioveanu – Dragoş Muşat (Tetelu). Craioveanu realizează acum matinalul Digi FM alături de Oana Zamfir. Dragoş Muşat este cunoscut şi ca Tetelu, pseudonim sub care semna în Academia Caţavencu. A fost în grupul care realiza Serviciul Român de Comedie, coordonat de Toni Grecu de la Divertis şi a fost unul dintre cei care au fondat HappyFish (platformă online);

Monica Ghiurco şi Dana Chera. Monica Ghiurco este realizatoare la TVR şi membru în Consiliul de Administraţie din partea AUR.

Dana Chera (fostă Grecu) s-a remarcat la Antena 3, în urmă cu câţiva ani. În prezent, se ocupă de emisiunea „Vezi ce crezi”, de la Metropola TV, televiziune deţinută de Consiliul local Voluntari al lui Florentin Pandele.

Momente controversate din activitatea jurnalistei

De asemenea, aceasta s-a făcut remarcată și prin modul în care a apărat guvernul Grindeanu, în timpul protestelor împotriva OUG 13/2017, scrie Defapt.ro.

„Dacă se strânge tot electoratul PSD în stradă, comunitatea internațională îi va lua în seamă?”, a spus aceasta, după ce mai multe ambasade occidentale s-au solidarizat cu protestatarii.

În februarie 2016, atunci când un ordin de evacuare emis de ANAF care soma posturile Antena 1 și Antena 3 să părăsească sediile din Șoseaua București-Ploiești în termen de 5 zile, postul controlat de Dan Voiculescu a organizat un miting în Piața Constituției. Dana s-a făcut remarcată la acel miting îngenunchind pe scenă, mai scrie Defapt.ro.

„Dvs știți cât vă iubim noi pe dvs? Ei vor să stăm în genunchi. Vreți să stăm în genunchi? Vreți să stăm în genunchi în fața lor? Eu pot să stau în genunchi, doamnelor și domnilor. Dar în fața lui Dumnezeu și în fața dvs, doamnelor și domnilor, nu în fața lor”, a spus ea.

În iulie 2017, aceasta a fost deranjată de faptul că Laura Codruța Kovesi nu l-a salutat pe Liviu Dragnea, la o recepție organizată de Ambasada Franței.

„Dar, totuși, să treci pe lângă șeful Camerei Deputaților, al treilea om în stat în stat, tu, șef DNA, și să nu îi zici «Bună ziua», eu zic că nu știu, nu știu dacă se face. Priviți, vă rog frumos! Vă imaginați că nu l-a văzut?! Domnul Dragnea cu siguranță a văzut-o pe doamna Kovesi. E drept că nu avea cum să strige: Codruța, sunt eu, Liviu, mă știi din dosarul în rem și din alte dosare pe care probabil le ții la sertare!", a spus aceasta, la Antena 3.









