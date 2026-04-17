Motivul este anunțul pe care PSD îl va face luni seară, 20 aprilie. Mai exact, social-democrații vor cere părerea celor aproape 5.000 de membri pe baza unui chestionar scurt. Singura întrebare va fi dacă PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic premierului PNL, Ilie Bolojan. Dacă răspunsul va fi majoritar afirmativ, atunci Bolojan are termen până la ședința de Guvern de joi, 23 aprilie, să decidă dacă pleacă sau nu singur.

În caz contrar, următoarea mutare a președintelui PSD, Sorin Grindeanu, va fi să retragă miniștrii PSD din Guvern, mutare programată pentru joi, 23 aprilie, chiar în ziua ședinței de Guvern. Dacă nici așa Ilie Bolojan nu își va da demisia, urmează o moțiune de cenzură împotriva Executivului.

În acest context va avea loc ședința PNL din 21 aprilie, ora 10.00. Potrivit informațiilor Libertatea, decizia liberalilor este deja luată și s-a materializat prin rezoluția din 23 martie, când au decis că „dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliția cu PSD”. Mai exact, liberalii ar putea fi cei care rup coaliția.

Cu alte cuvinte, la ședința forului extins al conducerii PNL, care va avea loc pe 21 aprilie, „doar le vom spune oamenilor ce avem de făcut în continuare”, au explicat oameni de la vârful conducerii PNL pentru Libertatea, vineri, 17 aprilie.

Foarte important, la finalul ședinței PNL din 21 aprilie, cel care va explica publicului decizia luată va fi chiar premierul și președintele partidului, Ilie Bolojan, potrivit informațiilor Libertatea. Acesta va face anunțul final.

În funcție de acest anunț, PSD va decide dacă își va retrage miniștrii joi, când va avea loc ședința de Guvern, sau mai înainte.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.

