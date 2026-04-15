Blocul cu 9 etaje include 16 apartamente cu patru camere, 16 apartamente cu trei camere, 16 garsoniere și două apartamente extrem de spațioase, de 202 mp fiecare, la ultimul etaj. La parter există cinci spații comerciale, unul dintre acestea fiind ocupat de un restaurant cu terasă.

“Spațiile și apartamentele sunt închiriate și generează venituri”, se menționează în anunțul de vânzare publicat pe platforma Imobiliare.ro.

“Este o proprietate ideală pentru cei care caută o investiție pe termen mediu-lung prin păstrarea chiriașilor, reînchiriere în regim hotelier sau prin revânzarea apartamentelor și spațiilor individuale”, conform anunțului.

Blocul se vinde doar integral pentru suma de 12,5 milioane de euro.

Cât costă un apartament în București?

Prețul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamentele vechi din Capitală a ajuns, la finele lunii trecute, la 2.212 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro, instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară. Într-un an, prețurile s-au apreciat cu 14% pe piața veche.

În cazul apartamentelor noi, media a atins, tot în martie, 2.541 euro/mp util, după un avans cu aproape 2% față de luna februarie. Bucureștiul înregistrează cele mai consistente scumpiri pe acest segment de piață în rândul marilor orașe din țară în comparație cu începutul primăverii trecute, mai exact cu 24%.

