„Este inacceptabilă și revoltătoare acțiunea iresponsabilă a Federației Ruse. Moscova încalcă flagrant în fiecare zi dreptul internațional și duce un război de agresiune care deja a depășit orice limită. România este țară membră a UE și NATO și nu vom tolera niciodată acest tip de provocare”, a scris Eugen Tomac pe Facebook.

„Rusia trebuie şi va fi în continuare sancționată. Declarațiile de solidaritate ale aliaților sunt garanția că aceste acțiuni nu vor rămâne fără consecințe”, a adăugat el.

Reamintim că o dronă de fabricație rusească s-a prăbușit în jurul orei 2:00 dimineața pe un bloc de locuințe din Galați. Impactul violent a fost urmat de o explozie și de un incendiu într-un apartament situat la etajul 10. Două persoane, o mamă și fiul ei de 14 ani, au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată. 

Guvernul Bolojan a căzut de trei săptămâni, Nicușor Dan nu a numit încă niciun premier, dar are varianta Eugen Tomac

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început pe 18 mai. Foarte important, Nicușor Dan a spus inițial că „scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”, dar a precizat, după prima rundă de consultări: „vom continua până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, prooccidentală”.

Ceea ce se știe sigur este că PNL și USR au decis să facă front comun împotriva PSD. De asemenea, Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.

În acest moment, există o mare probabilitate ca europarlamentarul Eugen Tomac, numit în octombrie 2025 consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, să fie varianta de prim-ministru pe care președintele Nicușor Dan o va propune Parlamentului.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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Mihai111 02.06.2026, 09:30

Tomac e presedintele PMP, partid care nu a trecut pragul sã intre in parlament. Premier un presedinte de partid ne-parlamentar? Iar principala forta in guvern e USR, care a luat 11%? Asta e democratie? Oricum anulati alegerile, asa cã nu ne mai mirã nimic. Noapte bunã România.

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