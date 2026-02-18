Atunci când renovează și amenajează acest spațiu, românii își doresc să beneficieze de soluții moderne, motiv pentru care sunt receptivi la propuneri legate de materiale introduse recent pe piață, dar și la cele mai noi tehnologii apărute în materie de electrocasnice.

“Amenajarea unei bucătării, incluzând aparatura electrocasnică și mobilierul, plus eventuale lucrări de construcții ce sunt necesare renovării, începe de la 15.000 euro și ca plafon superior pentru că se poate investi absolut oricât”, a explicat pentru Imobiliare.ro Ioan Dobre, fondatorul Except Custom Solutions – contractor general de amenajări interioare care livrează proiecte la cheie în regim design&build.

Potrivit specialistului, bucătăria este piesa de mobilier pe care o poți adapta și personaliza cel mai mult într-o casă și există la ora actuală pe piață o gamă foarte variată de materiale ce pot fi folosite.

Cei care își doresc să facă o amenajare premium optează pentru utilizarea materialelor naturale. Acestea vin, însă, și cu costuri mai mari, necesitând multă manoperă. Cea mai scumpă bucătărie amenajată de compania pe care o conduce Ioan Dobre a costat 60.000 de euro.

“Materialele din care erau construite dulapurile bucătăriei s-au dorit a fi 100% naturale. S-a dorit utilizarea lemnului, chiar și pentru părțile ascunse ale mobilierului, la care s-a adăugat un blat din piatră naturală”, a explicat fondatorul Except Custom Solutions într-un interviu marca “Întreabă expertul”.

Urmărește video integral mai jos.

