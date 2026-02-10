București: orașul unde tranzacțiile imobiliare se finalizează cel mai rapid

Apartamentele se tranzacționează cel mai rapid în București și în Timișoara. Situația este complet diferită în Brașov și în Cluj-Napoca, cele mai scumpe orașe din țară. Prețurile se negociază cel mai puțin în Capitală, Constanța, respectiv în Iași și cel mai mult în Cluj-Napoca.

În urmă cu un an, durata de timp necesară identificării cumpărătorilor era mai restrânsă în Cluj-Napoca, Iași și Constanța, dar cu câteva zile mai lungă în București și în Brașov. Proprietarii sunt mai dispuși să negocieze prețurile, după ce tranzacțiile cu imobile au scăzut cu 10% la nivel național și cu 21% în total în cele șase județe pe raza cărora se află principalele centre urbane din țară (T4 2025 vs T4 2024). Singura excepție de la regulă este dată de piața rezidențială timișoareană care se menține constantă atât în privința duratei medii de tranzacționare, cât și a marjei de negociere.

Raport Imobiliare.ro: În cât timp se vând apartamentele din marile orașe? București și Timișoara, în fruntea clasamentului. Cluj-Napoca și Brașov, pe ultimele locuri

“În contextul actual al pieței imobiliare, observăm tot mai clar că timpul de tranzacționare tinde să crească semnificativ atunci când nu există flexibilitate pe preț. Proprietățile poziționate rigid, fără o adaptare la cererea reală din piață, rămân listate perioade mai lungi”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Găsiți mai jos concluziile celui mai noul Raport Imobiliare.ro Market 360 cu privire la evoluția pieței rezidențiale în principalele orașe din România.

Fiecare locuință nouă din Capitală atrage, în medie, patru potențiali cumpărători, potrivit Raportului Imobiliare.ro Market 360. În trimestrul IV al anului trecut, cei interesați de realizarea unei achiziții imobiliare au avut la dispoziție 7.270 de apartamente și case pe acest segment al pieței locale.

Locuințele noi au reprezentat un sfert din totalul ofertei din București. Durata medie de timp petrecută în piață de un apartament de la listare la tranzacționare este în Capitală cea mai restrânsă înregistrată în marile orașe analizate de Imobiliare.ro.

Cumpărătorii se găsesc în doar 44 de zile. Marja de negociere practicată local, adică diferența dintre prețul de listare și cel declarat de tranzacționare, este de 3,6%.

Cluj-Napoca: orașul unde poți negocia cel mai mult prețul, dar plătești și cel mai mult pentru o locuință

Apartamentele și casele noi scoase la vânzare în Cluj-Napoca atrag, în medie, doi potențiali cumpărători. Pe piața rezidențială locală proprietățile finalizate în ultimii cinci ani reprezentau la finele lui 2025 doar 17% din ofertă. În total, cei interesați de realizarea unor achiziții imobiliare au avut la dispoziție 1.330 de locuințe noi.

În cazul apartamentelor, perioada medie de vânzare înregistrată pe piața clujeană este a doua cea mai ridicată din țară, potrivit datelor Imobiliare.ro. Cumpărătorul poate fi identificat în 72 de zile. Pe plan local întâlnim, totodată, proprietarii care dau dovadă de cea mai mare flexibilitate când vine vorba despre negocierea prețului. Marja practicată în tranzacțiile din Cluj-Napoca este, în medie, de 4,5%. 

Brașov: orașul unde ai nevoie de cel mai mult timp pentru identificarea cumpărătorului

Orașul Brașov este unul dintre cele două mari centre urbane din țară analizate de Imobiliare.ro în care nu se observă o preferință clară a cumpărătorilor pentru proprietățile nou construite. Cererea raportată la oferta disponibilă în piață arată că pentru fiecare locuință care ajunge să fie scoasă la vânzare se găsesc, în medie, trei potențiali cumpărători indiferent de vechimea sa.

Oferta înregistrată pe plan local pe segmentul nou este mai limitată decât în alte centre urbane majore, precum Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași,reprezentând 16% din totalul apartamentelor și caselor listate la vânzare în trimestrul IV 2025.

Orașul de la poalele Tâmpei este al doilea cel mai scump din țară, după Cluj-Napoca, iar acest aspect se reflectă în durata de timp medie necesară identificării cumpărătorilor care a ajuns să fie cea mai îndelungată, de 75 de zile. Marja de negociere practicată pe piața locală este a doua cea mai ridicată din România, de 3,9%.

Timișoara: oraș unde oferta rivalizează cu cea din Cluj, dar apartamentele se vând ca în București

Locuințele noi din Timișoara atrag, în medie, trei potențiali cumpărători. În trimestrul IV al anului trecut, cei care și-au dorit să cumpere o proprietate au avut de ales din 1.270 de apartamente și case finalizate în ultimii cinci ani. Oferta înregistrată pe piața locală a fost apropiată de cea aferentă pieței clujene, chiar și după ce a suferit o scădere considerabilă comparativ cu finele lui 2024.

Durata medie de timp necesară identificării cumpărătorului este în cazul apartamentelor de 58 de zile, potrivit celui mai nou Raport Imobiliare.ro Market 360. Doar în București tranzacțiile sunt încheiate mai rapid, respectiv în 44 de zile. Marja de negociere este, de asemenea, apropiată de cea practicată în Capitală, mai exact de 3,7%.

Constanța: orașul cu cea mai mare cerere de locuințe noi și cea mai restrânsă ofertă

În trimestrul IV al anului 2025, au fost scoase la vânzare pe piața constănțeană 3.640 de locuințe, 440 dintre acestea încadrându-se pe segmentul nou. Cererea raportată la oferta disponibilă local a fost în cazul acestora din urmă, mai ridicată decât în toate celelalte mari centre urbane analizate de Imobiliare.ro. Pentru fiecare proprietate construită în ultimii cinci ani și-au arătat interesul, în medie, șase potențiali cumpărători. 

Proprietarii și dezvoltatorii vând apartamentele, în medie, în două luni, mai rapid decât în Cluj-Napoca, Brașov sau Iași. Diferența dintre prețul de listare și cel declarat de tranzacționare este de 3,6%.

Iași: orașul unde oferta scade accelerat și prețurile se negociază la fel de mult ca în București

Locuințele noi au reprezentat un sfert din totalul ofertei înregistrate pe piața imobiliară ieșeană pe parcursul trimestrului IV 2025. Discutăm despre 1.210 apartamente și case finalizate în ultimii cinci ani pentru care s-au căutat cumpărători, cu aproape 30% mai puține decât în perioada similară a anului trecut. 

Pentru fiecare astfel de proprietate și-au arătat interesul, în medie, doi potențiali cumpărători, conform celui mai nou Raport Imobiliare.ro Market 360. O cerere similară raportată la oferta disponibilă efectiv în piață se înregistrează și în cazul locuințelor vechi.

Pe plan local se poate observa o ușoară creștere a perioadei de vânzare și a marjei de negociere. Ai nevoie, în medie, de 68 de zile pentru a identifica un cumpărător, ceea ce înseamnă că apartamentele petrec mai puțin timp în piață decât în Cluj-Napoca sau în Brașov. Diferența dintre prețul de listare și cel declarat de tranzacționare este de 3,6%, similară cu cea înregistrată în Capitală și în Constanța.

Imobiliare.ro este site-ul de imobiliare din România cu cea mai mare încredere în rândul utilizatorilor. Imobiliare.ro promite celor care își caută o locuință, cumpărători și chiriași, cea mai bună experiență de căutare și îi ajută să ia cea mai bună decizie pentru a găsi casa ideală. Totodată, Imobiliare.ro este principalul furnizor de date și statistici imobiliare pentru presa din România, comunicând cu regularitate analize, rapoarte și indici despre evoluția pieței imobiliare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Biletele de trimitere la cardiolog în 2026. Explicațiile medicilor
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Fericirea are chipul ei! La aproape 50 de ani, artista noastră strălucește! Are un nou iubit, după divorț, și e mai fericită ca oricând!! „Am și dragoste, și iubire, am tot ce mi doresc pe lumea aceasta”. Cât de schimbată e! Cine e bărbatul care i-a readus zâmbetul pe buze
Unica.ro
Fericirea are chipul ei! La aproape 50 de ani, artista noastră strălucește! Are un nou iubit, după divorț, și e mai fericită ca oricând!! „Am și dragoste, și iubire, am tot ce mi doresc pe lumea aceasta”. Cât de schimbată e! Cine e bărbatul care i-a readus zâmbetul pe buze
Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: „Ești cea mai frumoasă femeie.” Foto
Elle.ro
Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: „Ești cea mai frumoasă femeie.” Foto
gsp
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
GSP.RO
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
„A aruncat o bancnotă de 200 de lei jandarmilor”, la Dinamo - Craiova. Ce a pățit după acest gest
GSP.RO
„A aruncat o bancnotă de 200 de lei jandarmilor”, la Dinamo - Craiova. Ce a pățit după acest gest
Parteneri
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Libertateapentrufemei.ro
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol când vindea la magazin în Roșiorii de Vede. Înainte să fie regina audiențelor la MasterChef, Gina avea un stil total diferit
Tvmania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol când vindea la magazin în Roșiorii de Vede. Înainte să fie regina audiențelor la MasterChef, Gina avea un stil total diferit

Alte știri

Câți ucraineni se află în România sub protecție temporară și ce drepturi au în 2026 | HARTĂ
Știri România 12:38
Câți ucraineni se află în România sub protecție temporară și ce drepturi au în 2026 | HARTĂ
Tergiversarea CCR privind pensiile speciale se va vedea la alegerile parlamentare din 2028, spune Ilie Bolojan: „Chestiune de bun-simț”
Știri România 11:18
Tergiversarea CCR privind pensiile speciale se va vedea la alegerile parlamentare din 2028, spune Ilie Bolojan: „Chestiune de bun-simț”
Parteneri
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul.ro
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
De ce au căzut cele două transferuri de la FCSB! Gigi Becali a spus totul: “Cum să dăm banii înainte de vizita medicală?! Ce, suntem cioflingari?”
Fanatik.ro
De ce au căzut cele două transferuri de la FCSB! Gigi Becali a spus totul: “Cum să dăm banii înainte de vizita medicală?! Ce, suntem cioflingari?”
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026! Cum au apărut cei doi pe fondul zvonurilor tot mai multe despre o presupusă relație între ei. Foto
Elle.ro
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026! Cum au apărut cei doi pe fondul zvonurilor tot mai multe despre o presupusă relație între ei. Foto
Mihai Voropchievici a spus care sunt cele mai infidele zodii feminine. Ele înșală cel mai des, pentru că sunt mereu în căutare de ceva nou!
Unica.ro
Mihai Voropchievici a spus care sunt cele mai infidele zodii feminine. Ele înșală cel mai des, pentru că sunt mereu în căutare de ceva nou!
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Actrița care apare la Kanal D a intrat sub lupa fanilor: „Există vreun loc fără tatuaje, doamnă?”
Stiri Mondene 11:35
Actrița care apare la Kanal D a intrat sub lupa fanilor: „Există vreun loc fără tatuaje, doamnă?”
Scrisoarea care a făcut-o pe Sandra Izbașa să plângă în hohote la Power Couple, sezonul 3: „Tu ai fost mereu îngerul meu”
Stiri Mondene 11:06
Scrisoarea care a făcut-o pe Sandra Izbașa să plângă în hohote la Power Couple, sezonul 3: „Tu ai fost mereu îngerul meu”
Parteneri
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
TVMania.ro
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
Unde fug ultra-bogaţii pentru a-şi salva averile: "Nu e corect să fii pedepsit atunci când ai succes"
ObservatorNews.ro
Unde fug ultra-bogaţii pentru a-şi salva averile: "Nu e corect să fii pedepsit atunci când ai succes"
Ultima oră! Diagnostic crâncen pentru vedeta noastră: chist arahnoidian cranian, de dimensiuni mari. Tată a trei copii, iubit, respectat, pus acum în fața celei mai grele lupte
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Diagnostic crâncen pentru vedeta noastră: chist arahnoidian cranian, de dimensiuni mari. Tată a trei copii, iubit, respectat, pus acum în fața celei mai grele lupte
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Mediafax.ro
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Redactia.ro
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
KanalD.ro
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult

Politic

Ilie Bolojan a amânat iar numirea unui ministru la Educație, după ce afirmase că face anunțul în această săptămână. Care este noul termen
Politică 09:50
Ilie Bolojan a amânat iar numirea unui ministru la Educație, după ce afirmase că face anunțul în această săptămână. Care este noul termen
Ilie Bolojan anunță controale la persoanele cu dizabilități care au obținut certificate discutabile pentru a evita abuzurile
Politică 09 feb.
Ilie Bolojan anunță controale la persoanele cu dizabilități care au obținut certificate discutabile pentru a evita abuzurile
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Instituțiile statului cu cei mai mulți bani în conturi. Autoritatea care a câștigat cel mai mult din dobânzi și investiții
Fanatik.ro
Instituțiile statului cu cei mai mulți bani în conturi. Autoritatea care a câștigat cel mai mult din dobânzi și investiții
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe
Spotmedia.ro
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe