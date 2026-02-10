București: orașul unde tranzacțiile imobiliare se finalizează cel mai rapid

Apartamentele se tranzacționează cel mai rapid în București și în Timișoara. Situația este complet diferită în Brașov și în Cluj-Napoca, cele mai scumpe orașe din țară. Prețurile se negociază cel mai puțin în Capitală, Constanța, respectiv în Iași și cel mai mult în Cluj-Napoca.

În urmă cu un an, durata de timp necesară identificării cumpărătorilor era mai restrânsă în Cluj-Napoca, Iași și Constanța, dar cu câteva zile mai lungă în București și în Brașov. Proprietarii sunt mai dispuși să negocieze prețurile, după ce tranzacțiile cu imobile au scăzut cu 10% la nivel național și cu 21% în total în cele șase județe pe raza cărora se află principalele centre urbane din țară (T4 2025 vs T4 2024). Singura excepție de la regulă este dată de piața rezidențială timișoareană care se menține constantă atât în privința duratei medii de tranzacționare, cât și a marjei de negociere.

“În contextul actual al pieței imobiliare, observăm tot mai clar că timpul de tranzacționare tinde să crească semnificativ atunci când nu există flexibilitate pe preț. Proprietățile poziționate rigid, fără o adaptare la cererea reală din piață, rămân listate perioade mai lungi”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Găsiți mai jos concluziile celui mai noul Raport Imobiliare.ro Market 360 cu privire la evoluția pieței rezidențiale în principalele orașe din România.

Fiecare locuință nouă din Capitală atrage, în medie, patru potențiali cumpărători, potrivit Raportului Imobiliare.ro Market 360. În trimestrul IV al anului trecut, cei interesați de realizarea unei achiziții imobiliare au avut la dispoziție 7.270 de apartamente și case pe acest segment al pieței locale.

Locuințele noi au reprezentat un sfert din totalul ofertei din București. Durata medie de timp petrecută în piață de un apartament de la listare la tranzacționare este în Capitală cea mai restrânsă înregistrată în marile orașe analizate de Imobiliare.ro.

Cumpărătorii se găsesc în doar 44 de zile. Marja de negociere practicată local, adică diferența dintre prețul de listare și cel declarat de tranzacționare, este de 3,6%.

Cluj-Napoca: orașul unde poți negocia cel mai mult prețul, dar plătești și cel mai mult pentru o locuință

Apartamentele și casele noi scoase la vânzare în Cluj-Napoca atrag, în medie, doi potențiali cumpărători. Pe piața rezidențială locală proprietățile finalizate în ultimii cinci ani reprezentau la finele lui 2025 doar 17% din ofertă. În total, cei interesați de realizarea unor achiziții imobiliare au avut la dispoziție 1.330 de locuințe noi.

În cazul apartamentelor, perioada medie de vânzare înregistrată pe piața clujeană este a doua cea mai ridicată din țară, potrivit datelor Imobiliare.ro. Cumpărătorul poate fi identificat în 72 de zile. Pe plan local întâlnim, totodată, proprietarii care dau dovadă de cea mai mare flexibilitate când vine vorba despre negocierea prețului. Marja practicată în tranzacțiile din Cluj-Napoca este, în medie, de 4,5%.

Brașov: orașul unde ai nevoie de cel mai mult timp pentru identificarea cumpărătorului

Orașul Brașov este unul dintre cele două mari centre urbane din țară analizate de Imobiliare.ro în care nu se observă o preferință clară a cumpărătorilor pentru proprietățile nou construite. Cererea raportată la oferta disponibilă în piață arată că pentru fiecare locuință care ajunge să fie scoasă la vânzare se găsesc, în medie, trei potențiali cumpărători indiferent de vechimea sa.

Oferta înregistrată pe plan local pe segmentul nou este mai limitată decât în alte centre urbane majore, precum Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași,reprezentând 16% din totalul apartamentelor și caselor listate la vânzare în trimestrul IV 2025.

Orașul de la poalele Tâmpei este al doilea cel mai scump din țară, după Cluj-Napoca, iar acest aspect se reflectă în durata de timp medie necesară identificării cumpărătorilor care a ajuns să fie cea mai îndelungată, de 75 de zile. Marja de negociere practicată pe piața locală este a doua cea mai ridicată din România, de 3,9%.

Timișoara: oraș unde oferta rivalizează cu cea din Cluj, dar apartamentele se vând ca în București

Locuințele noi din Timișoara atrag, în medie, trei potențiali cumpărători. În trimestrul IV al anului trecut, cei care și-au dorit să cumpere o proprietate au avut de ales din 1.270 de apartamente și case finalizate în ultimii cinci ani. Oferta înregistrată pe piața locală a fost apropiată de cea aferentă pieței clujene, chiar și după ce a suferit o scădere considerabilă comparativ cu finele lui 2024.

Durata medie de timp necesară identificării cumpărătorului este în cazul apartamentelor de 58 de zile, potrivit celui mai nou Raport Imobiliare.ro Market 360. Doar în București tranzacțiile sunt încheiate mai rapid, respectiv în 44 de zile. Marja de negociere este, de asemenea, apropiată de cea practicată în Capitală, mai exact de 3,7%.

Constanța: orașul cu cea mai mare cerere de locuințe noi și cea mai restrânsă ofertă

În trimestrul IV al anului 2025, au fost scoase la vânzare pe piața constănțeană 3.640 de locuințe, 440 dintre acestea încadrându-se pe segmentul nou. Cererea raportată la oferta disponibilă local a fost în cazul acestora din urmă, mai ridicată decât în toate celelalte mari centre urbane analizate de Imobiliare.ro. Pentru fiecare proprietate construită în ultimii cinci ani și-au arătat interesul, în medie, șase potențiali cumpărători.

Proprietarii și dezvoltatorii vând apartamentele, în medie, în două luni, mai rapid decât în Cluj-Napoca, Brașov sau Iași. Diferența dintre prețul de listare și cel declarat de tranzacționare este de 3,6%.

Iași: orașul unde oferta scade accelerat și prețurile se negociază la fel de mult ca în București

Locuințele noi au reprezentat un sfert din totalul ofertei înregistrate pe piața imobiliară ieșeană pe parcursul trimestrului IV 2025. Discutăm despre 1.210 apartamente și case finalizate în ultimii cinci ani pentru care s-au căutat cumpărători, cu aproape 30% mai puține decât în perioada similară a anului trecut.

Pentru fiecare astfel de proprietate și-au arătat interesul, în medie, doi potențiali cumpărători, conform celui mai nou Raport Imobiliare.ro Market 360. O cerere similară raportată la oferta disponibilă efectiv în piață se înregistrează și în cazul locuințelor vechi.

Pe plan local se poate observa o ușoară creștere a perioadei de vânzare și a marjei de negociere. Ai nevoie, în medie, de 68 de zile pentru a identifica un cumpărător, ceea ce înseamnă că apartamentele petrec mai puțin timp în piață decât în Cluj-Napoca sau în Brașov. Diferența dintre prețul de listare și cel declarat de tranzacționare este de 3,6%, similară cu cea înregistrată în Capitală și în Constanța.

Imobiliare.ro este site-ul de imobiliare din România cu cea mai mare încredere în rândul utilizatorilor. Imobiliare.ro promite celor care își caută o locuință, cumpărători și chiriași, cea mai bună experiență de căutare și îi ajută să ia cea mai bună decizie pentru a găsi casa ideală. Totodată, Imobiliare.ro este principalul furnizor de date și statistici imobiliare pentru presa din România, comunicând cu regularitate analize, rapoarte și indici despre evoluția pieței imobiliare.

