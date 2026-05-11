Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, va participa la ultima parte a discuțiilor reuniunii care va avea loc la Palatul Cotroceni, au precizat pentru Liberatea surse de la Administrația Prezidențială. Sprijinirea Ucrainei, atacată de peste patru ani de Rusia, este unul dintre subiectele de pe agenda summitului B9.

La reuniunea politică de la București, care precede summitul NATO din 7-8 iulie, de la Ankara, va participa și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Liderul Alianței Nord Atlantice va sosi la București în ziua summitului, au precizat aceleași surse.

Noutatea vizitei în România a lui Volodimir Zelenski este faptul că președintele ucrainean va fi însoțit de soția sa, Olena Zelenska. E pentru prima oară când prezența primei doamne de la Kiev este anunțată public. Este însă a patra oară când Zelenska ajunge la București, dar până acum nu au fost oferite informații despre vizitele sale în țara noastră.

Olena Zelenska a fost în România ultima oară chiar pe 12 martie, când Volodomir Zelenski a venit la București și a semnat cu omologul român, Nicușor Dan, ridicarea relației dintre cele două state la nivel de parteneriat strategic.

Volodimir Zelenski a fost însoțit de soția sa chiar și la vizita din 10 octombrie 2023, când discursul președintelui Ucrainei în Parlamentul România a fost anulat în ultimul moment. Informațiile legate despre vizitiele Olenei Zelenska în țara noastră au fost confirmate pentru Libertatea de surse implicate în organizarea deplasărilor.

Surse oficiale au explicat că prima doamnă a Ucrainei va fi primită la București de partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru. Programul celor două prime doamne nu este unul public.

La începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în prima parte a anului 2022, Olena Zelenska a făcut apel la primele doamne din state aliate sau partenere ale Ucrainei să ajute copiii și mamele care se refugiaseră din calea bombelor în Europa să aibă un acoperiș, iar alevii să-și poată continua studiile. Soția președintelui României de la acel moment, Carmen Iohannis, nu a răspuns invitației Olenei Zelenska.

