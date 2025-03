Site-ul cu cea mai mare încredere din partea utilizatorilor s-a clasat pe locul 4 în Top Angajatori Undelucram.ro România 2024, la categoria IMM-uri, pentru crearea unei culturi organizaționale transparente și pentru preocuparea constantă arătată față de bunăstarea angajaților.

Clasamentul a fost realizat de cea mai mare comunitate online a angajaților din țara noastră.

Imobiliare.ro a obținut în ultima perioadă și alte distincții importante, mărturii ale standardelor ridicate avute din poziția de lider pe segmentul său de piață. Printre acestea se numără două trofee în cadrul celei mai mari competiții a campaniilor online și a proiectelor în social media.- Webstock Awards. Campania “Goana după chirie” a obținut aurul la categoria “Best Social Media Campaign” și bronzul în categoria “Best Content Marketing Campaign”.

Imobiliare.ro a fost desemnat, totodată, pentru al doilea an consecutiv “Portalul inovator de anunțuri imobiliare al anului” în cadrul Galei Premiilor Real Estate 2024, eveniment care a premiat cele mai dinamice companii din sectorul imobiliar pe zona de dezvoltare și investiții sustenabile.

Tot pe parcursul anului trecut, Imobiliare.ro a fost desemnat “Campion în imobiliare” în cadrul evenimentului reConstruct Forum & Awards organizat de una dintre cele mai respectate publicații de business în România – Wallstreet.

Recomandări Marea Neagră, principalul subiect al negocierilor ruso-americane de la Riad. De ce un aranjament la Marea Neagră este mai ușor de obținut decât un armistițiu în infrastructura energetică

25 de ani de imobiliare

Povestea Imobiliare.ro a început, cu 25 de ani în urmă, în Timișoara. Într-o perioadă în care ziarele erau principala modalitate prin care ai fi putut să vinzi sau să-ți faci cunoscută intenția de a cumpăra sau de a închiria o locuință, trei programatori de pe băncile Politehnicii din Timișoara – Adrian Erimescu, Laurențiu Andrei și Ciprian Gheran, alături de un antreprenor din Germania – Gotz Kurt, au venit cu o idee care urma să reprezinte începutul tranziției anunțurilor imobiliare din offline în online.

Tehnologia a evoluat de atunci într-un ritm alert, iar Imobiliare.ro s-a adaptat la noile tendințe și a inovat continuu. Astfel, de la internet prin dial-up, sub 350 de anunțuri și proprietăți din șapte orașe, am ajuns să discutăm astăzi despre aproape 200.000 de anunțuri din întreaga țară, automatizare și implementarea inteligenței artificiale. În plus, Imobiliare.ro vine acum și cu soluții de finanțare pentru cei care își doresc să devină proprietari, prin intermediul rețelei naționale de brokeri de credite Imobiliare.ro Finance.

Imobiliare.ro este, în prezent, site-ul de imobiliare din România cu cea mai mare încredere în rândul utilizatorilor și principalul furnizor de date legate de evoluția pieței rezidențiale, inclusiv pentru instituții publice, precum Institutul Național de Statistică și Eurostat.

Comunitatea de business formată din profesioniști activi în sectorul de real estate, reunită prin intermediul evenimentelor Imobiliare.ro HUB, a crescut anual atingând în 2024 un număr record de aproape 3.000 de participanți, iar premiile acordate în ultimii nouă ani în cadrul galei Imobiliare.ro Awards au ajuns cele mai râvnite din domeniu.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe Patru elicoptere rusești au fost vaporizate de ucraineni cu o "ploaie de tungsten" | VIDEO

Urmărește-ne pe Google News