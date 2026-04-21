ARTmania Festival „in Context”, între 24-25 iulie 2026

Organizatorii anunță că după 20 de ani și 18 ediții, festivalul se va desfășura în Piața Mare din Sibiu după un nou format, în urma unui blocaj legislativ prin intrarea in vigoare a Normativului legat de noile reguli de siguranță pentru evenimente în aer liber.

„În locul ediției obișnuite, vă invităm la ARTmania Festival 2026 – «in Context», un format adaptat prin care alegem să rămânem alături de comunitatea noastră”, transmit organizatorii, într-un comunicat.

ARTmania Festival 2026 – „in Context” se va desfășura între 24-25 iulie, cu acces gratuit. Programul va fi anunţat în perioada următoare.

„Începând cu 1 mai 2025, a intrat în aplicare Normativul P118/1-2025 privind securitatea la incendiu. Noile reglementări impun distanțe de siguranță față de clădiri care, în configurația istorică a Pieței Mari din Sibiu, reduc drastic suprafața utilizabilă pentru festival. Se impun distanțe de siguranță de 12–15 m față de clădiri, care cresc la 24–30 m pentru capacități de peste 400 de persoane — inclusiv față de terasele comerciale. Suprafața utilizabilă se reduce de la 7.120 mp la aproximativ 1.300 mp. Organizarea unui festival de talie internațională devine imposibilă”, se mai arată în comunicat.

Practic, organizarea unui festival de talie internaţională în Piaţa Mare din Sibiu devine imposibilă. Astfel, contravaloarea biletelor care au fost achiziționate va fi returnată integral, începând din 4 mai.

Organizatorii speră să revină la vechiul format din 2027

„Vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a reveni în Piaţa Mare din Sibiu în 2027, în formatul obişnuit, pentru a continua şi a creşte alături de comunitatea noastră” au transmis, marţi, organizatorii. 

Pe parcursul celor 18 ediţii ale festivalului, pe scena din Piaţa Mare au urcat artişti precum: KORN, Dream Theater, Nightwish, Within Temptation, Opeth, Apocalyptica, Meshuggah, Serj Tankian, Die Toten Hosen şi mulţi alţii.

Casă confiscată pentru o amendă de circulație neplătită. Noua lege a debitorilor din Ucraina

