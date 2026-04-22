Delegația PNL, formată din Ilie Bolojan – președinte, Dan Motreanu – secretar general, Cătălin Predoiu – prim-vicepreședinte, Nicoleta Pauliuc – prim-vicepreședinte, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte, Adrian Veștea – prim-vicepreședinte, a intrat în sala din Palatul Cotroceni unde au loc discuțiile cu șeful statului.

„Dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, PSD poate să treacă în opozitie, noi nesusținând un Guvern minoritar. Evident că angajamentele internaționale pe care România le-a luat, indiferent cine este prim-ministru sau de perioada în care s-au luat, lucrurile care țin de angajamentele financiare cu Comisia Europeană, indiferent de poziția PSD, noi susținem respectarea acestor angajamente internaționale”, a adăugat el.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus la ieșirea de la consultările cu președintele Nicușor Dan : „Noi am informat punctele noastre de vedere, am spus soluțiile pe care le vedem a fi viabile, am spus că una dintre soluții este să fie continuată această coaliție pro-europeană, dar cu un alt prim-ministru, ca urmare a votului de luni”.

09:05 - Acum 2 ore PSD, primul partid care a intrat la discuții cu Nicușor Dan

Delegația PSD, formată din Sorin Grindeanu – președinte, Claudiu Manda – secretar general și vicepremierul Marian Neacșu, a intrat în sala din Palatul Cotroceni unde au loc discuțiile cu șeful statului.

Știrea inițială: Nicușor Dan încearcă ultima variantă posibilă din punct de vedere constituțional, adică să medieze conflictul dintre PSD și PNL și să caute o soluție pentru ieșirea din impas.

Acest demers are însă șanse mici de izbândă: surse de la vârful PSD au precizat pentru Libertatea, imediat după anunțul Administrației Prezidențiale că urmează consultări la Cotroceni, că decizia retragerii miniștrilor din Guvern rămâne valabilă, indiferent de discuțiile care vor avea loc. Singura variantă ca social-democrații să renunțe la demersul lor este ca Ilie Bolojan să își dea demisia de la șefia Guvernului, lucru pe care premierul a declarat că nu îl va face.

Programul consultărilor de astăzi, 22 aprilie:

ora 9.00 – PSD (Sorin Grindeanu – președinte, Claudiu Manda – secretar general, Marian Neacșu – vicepremier)

ora 10.30 – PNL (Ilie Bolojan – președinte, Dan Motreanu – secretar general, Cătălin Predoiu – prim-vicepreședinte, Nicoleta Pauliuc – prim-vicepreședinte, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte, Adrian Veștea – prim-vicepreședinte)

ora 15.00 – UDMR (delegație condusă de Kelemen Hunor)

ora 16.30 – Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale

ora 18.30 – USR (delegație condusă de Dominic Fritz).

Mai mult, potrivit informațiilor Libertatea, PSD are programat astăzi un Birou Permanent Național online, în urma căruia se va lua decizia ca miniștrii social-democrați să își dea demisia și să nu mai participe la ședința de Guvern de mâine, 23 aprilie.

Deocamdată, Sorin Grindeanu nu a stabilit ora la care va avea loc Biroul Permanent Național, dar cel mai probabil ședința va fi convocată în cursul după amiezii sau spre seară, pentru a se cunoaște și deznodământul consultărilor cu președintele Nicușor Dan.

Partidul lui Grindeanu i-a retras sprijinul politic premierului Bolojan. Urmează demisiile celor 6 miniștri PSD

Social-democrații au cerut luni, 20 aprilie, părerea celor aproape 5.000 de membri din Consiliile Politice Județene despre viitorul guvernării. Singura întrebare a fost dacă PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic premierului PNL, Ilie Bolojan. Votul a fost favorabil (97,7%, ceea ce înseamnă 4.504 voturi pentru), astfel încât Bolojan are termen până la ședința de Guvern de joi, 23 aprilie, să decidă dacă își dă demisia.

În total, în Guvern sunt 16 miniștri. Cei 6 miniștri PSD care vor demisiona sunt: Ciprian Șerban (Transporturi), Radu Marinescu (Justiție), Florin Barbu (Agricultură), Bogdan Ivan (Energie), Alexandru Rogobete (Sănătate) și Florin Manole (Muncă).

Foarte important, Ilie Bolojan a spus că nu își va da demisia, indiferent de demersurile PSD. Mai mult, Bolojan a anunțat ieri, 21 aprilie, că liberalii rup coaliția cu social-democrații, formată în iunie 2025, din cauza crizei provocate de PSD, care i-a dat ultimatum 72 de ore să își dea demisia din fruntea Executivului.

PSD a amenințat încă din ianuarie că iese de la guvernare. Grindeanu nu suportă nici USR

Reamintim că situația politică din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este extrem de complicată, după ce Guvernul a majorat taxele și impozitele la începutul acestui an.

PSD este principalul adversar al premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a recunoscut încă din ianuarie că vrea ca Bolojan să plece, argumentând că acesta este inflexibil, nu ține cont de propunerile primite în coaliție și împovărează românii cu taxe și impozite mărite. El a precizat însă atunci că nu este momentul, ținând cont că mai trebuiau puși șefii serviciilor secrete și la acel moment nu exista nici bugetul pe 2026. Acum, România are buget, dar conducerile SRI și SIE tot nu au fost schimbate.

Mai reamintim că Sorin Grindeanu este un adversar declarat și al USR, partid pe care vrea să îl scoată din coaliție.

De exemplu, în februarie, Grindeanu a acuzat partidul condus de Dominic Fritz că și-a construit o imagine bazată „pe ipocrizie”, susținând că USR s-a pretins „puritatea absolută” și „competență”, dar a susținut că realitatea contrazice această „mitologie politică”.

„Cred că românii au dreptul să vadă și diferența dintre cei care își asumă guvernarea și cei care au construit o imagine pe ipocrizie. USR s-a prezentat ani buni drept partidul purității absolute. Drept partidul competenței. Drept partidul meritocrației. Astăzi vedem rezultatul acestei mitologii politice. Vedem cum Uniunea Salvați România a devenit, în fapt, Uniunea Salvador România. Vedem cum cei care condamnau privilegiile au ajuns să apere privilegiile. Vedem cum cei care vorbeau despre moralitate au ajuns să practice exact ceea ce criticau”, a afirmat al treilea om în stat acum două luni.

Bolojan a atacat o singură dată PSD de când este premier, cu trei zile înaintea votului social-democraților: „Vor un premier marionetă și un PNL obedient”

În cele 10 luni de când este prim-ministru, Ilie Bolojan nu și-a atacat niciodată partenerii de coaliție de la PSD și foarte rar a oferit o replică. Premierul și președintele PNL a explicat de câteva ori că i-ar fi ușor să răspundă cu aceeași monedă, dar nu dorește să potențeze conflicte.

Abia luna trecută, pe 19 martie, Bolojan a detaliat: „Aş putea să dau replici, dar, uitându-mă la colegii mei din Guvern şi mai ales la colegii din PSD, mi-e ruşine uneori de ruşinea lor şi de situaţiile în care sunt puşi. Şi vă spun la modul deschis, niciodată, nici într-o coaliţie, nici într-o entitate, într-o companie, într-un partid nu se poate face nimic fără respect şi colegialitate. Asta e valabil în orice situaţie”.

Apoi, pe 23 martie, liberalii au transmis că „dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliția cu PSD”, formată în iunie 2025.

Însă pe 17 aprilie Bolojan a avut cea mai tranșantă reacție și a atacat pentru prima dată partidul condus de Sorin Grindeanu. „În acest mandat am deranjat destul de mult. Gândiţi-vă că am limitat prăduirea bugetului de stat, am limitat privilegii, ceea ce a deranjat”, a spus Bolojan la Radio România Actualități. „Am căutat să schimb legislaţii şi să corectez lucrurile şi aceste zone sunt conectate transpolitic şi transinstituţional la oameni care au susţinut aceste lucruri”, a adăugat el.

El a oferit un exemplu plastic în care s-a referit în mod direct la social-democrați: „Gândiţi-vă că în cămara aceea pe care o are gospodarul, atunci când deschizi uşa, vezi că ai nişte şoricei, nişte şobolani care sunt ca nişte rozătoare, care-ţi rod acele alimente şi, foarte plastic, am aprins becurile, este cât se poate de clar asta. Am încercat să fac lumină acolo şi, în mod evident, asta cât se poate de clar a deranjat”.

Bolojan a mai spus că PSD are nevoie de „un premier de tip marionetă” și că social-democrații şi-au dorit „un PNL de tip obedient”, dar a adăugat că nu va permite așa ceva, cât timp va conduce partidul.

