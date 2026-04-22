O premieră pentru România

Este pentru prima dată când României i se oferă un sezon complet de vacanțe exotice prin zboruri charter directe către destinații precum Mexic, Republica Dominicană, Thailanda și Vietnam. În total, sunt programate aproape 80 de zboruri, care vor transporta circa 17.000 de turiști în diverse colțuri ale lumii. Campania intitulată „Exotice așa cum trebuie” promovează confortul și diversitatea experiențelor oferite.

„Suntem extrem de entuziasmați de această lansare. E un moment pe care ni l-am dorit mult și pentru care am muncit pe măsură. Creștem segmentul de vacanțe exotice alături de parteneri care împart aceeași viziune. Aeronavele Boeing 787 Dreamliner aduc un standard nou de confort pe cursele intercontinentale, colaborarea cu Enter Air ne oferă flexibilitatea operațională de care avem nevoie, iar fuziunea cu Rainbow Tours completează tot acest tablou, aducând resurse și expertiză care ne permit să construim programe exotice la o cu totul altă scară”, declară Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ Paralela 45.

Experiențe de călătorie la alt nivel

Aeronavele Boeing 787 Dreamliner, utilizate pentru primele patru destinații menționate, oferă un confort sporit datorită designului modern, eficienței energetice și zborurilor mai silențioase. Cu o capacitate de 252 de locuri, organizate în clase Business, Premium Economy și Economy, Dreamliner setează noi standarde pentru zborurile charter.

LOT Polish Airlines, partenerul Paralela 45 pentru aceste curse, este una dintre cele mai respectate companii aeriene din lume, având o experiență de aproape un secol în zboruri lung-curier. Enter Air, celălalt partener, operează zboruri cu aeronave Boeing 737-8 MAX, recunoscute pentru eficiența lor pe distanțe medii, și deservesc destinații precum Sri Lanka, Kenya și Egipt.

Destinații și oferte de vacanță

Republica Dominicană

Primul zbor charter din sezon este programat pe 5 noiembrie 2026, cu destinația Puerto Plata, Republica Dominicană. Turiștii vor putea explora cascadele Damajagua, fortul San Felipe sau orașul istoric Santo Domingo. Tariful pentru un sejur de șapte nopți începe de la 1.649 de euro/persoană.

Vietnam

Zborurile către Vietnam vor avea loc din 6 noiembrie până pe 25 decembrie 2026, oferind călătorilor ocazia să descopere insula Phu Quoc, Golful Ha Long, Delta Mekongului și Hoi An. Prețurile pentru o vacanță de o săptămână pornesc de la 1.449 de euro/persoană.

Sri Lanka

Colombo, Sri Lanka, desemnată cea mai frumoasă insulă din lume în 2025 de Big 7 Travel, va fi accesibilă între 7 noiembrie 2026 și 20 martie 2027. Turiștii vor putea explora temple budiste, plantații de ceai și parcuri naturale. Un sejur de șapte nopți costă de la 1.298 de euro/persoană.

Thailanda

Între 1 ianuarie și 12 martie 2027, Paralela 45 oferă zboruri charter către Bangkok, ce deschid accesul la circuite care includ destinații iconice precum Ayutthaya, Sukhothai și Angkor Wat. Pachetul pentru șapte nopți începe de la 1.499 de euro/persoană.

Mexic

În premieră pentru România, cursele directe către Cancún vor fi operate din 7 ianuarie până la 11 martie 2027. Vizitatorii vor putea descoperi vestigiile mayașe, plajele turcoaz și natura exotică. Prețul unui pachet de vacanță începe de la 1.999 de euro/persoană.

Kenya

Între 23 ianuarie și 20 martie 2027, iubitorii de safari pot explora Kenya, cu plecări către Mombasa și circuite ce includ parcurile Tsavo Est, Tsavo Vest și Amboseli. Prețul minim pentru un sejur de șapte nopți este de 1.199 de euro/persoană.

Egipt

Hurghada rămâne o destinație preferată pentru vacanțele de iarnă ale românilor. Între 7 noiembrie 2026 și 16 ianuarie 2027, sunt disponibile pachete de sejururi la plajă și circuite care includ Nilul, Luxor și Piramidele din Giza, cu prețuri de la 470 de euro/persoană.

Ce este conceptul „7+7”

Un element de noutate introdus de Paralela 45 este conceptul „7+7”, care combină o săptămână de explorare activă cu un sejur relaxant. „Oferim două experiențe complet diferite, într-un singur pachet gândit cap-coadă, pentru că cei care vor să descopere lumea nu ar trebui să aleagă între aventură și odihnă”, explică Ioana Burcea.

Modalități de rezervare

Pentru cei interesați de aceste destinații exotice, vacanțele pot fi rezervate până la sfârșitul lunii iunie 2026 cu un avans de doar 10%, iar diferența se poate plăti cu 30 de zile înainte de plecare. Paralela 45 continuă astfel să stabilească noi standarde în turismul românesc, oferind oportunități unice pentru exploratori de toate vârstele.

Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
Viva.ro
Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
