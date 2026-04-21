„Vă spun sincer…partea grea la o sarcină, mai ales în primul trimestru, în general, nu e neapărat o regulă (poate tu ești norocoasă și treci ca vodă prin lobodă) este ca în fiecare dimineață ceasul deșteptător este un pic de greață, mai dă cu snooz când e mai soft, în unele situații vomă, că după jumătate de zi ți-e somn de parcă ai lucrat la sapă, mai bagi un plâns, mai un ras mai o instabilitate emoțională, ..ce să mai ..devii Serghei care a băut multă bere.

„Radiez” cum s-ar zice. Dar nu pot să neg și părțile frumoase în această perioadă, și anume ca …îti cresc SÂNII!!!!!! .Ai sâni de mamă, mamă. Esti trecută prin ploaie prin vânt cu crengile la pământ , dar merele stau țapene în copac. Băutura preferată e „Milf shake” .. ooooo glumițe.

Recunosc că mă bucur de asta. Deci dacă vreți să vă crească sânii frumos ,natural, nu vă dați cu tinctură de mărar, răspunsul e : SARCINAA! cea mai bună metodă, recomand”, a transmis Anisia.

Deși pentru mulți o astfel de veste poate veni la pachet cu emoții și temeri, Anisia Gafton a mărturisit că atât ea, cât și logodnicul ei, au primit această etapă cu entuziasm și bucurie. Cei doi nu au dezvăluit încă sexul copilului, preferând să păstreze misterul pentru moment. „Nu, nu suntem deloc speriați! + 1 Loading… Dacă de Paște am vrut un ou mare și frumos, se pare ca eu am devenit un ou Kinder! Sărbători fericite!”, au scris Anisia Gafton și iubitul ei, Florin Serghei, pe rețelele de socializare, zilele trecute.

