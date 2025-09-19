Piața imobiliară, după mărirea TVA-ului: adevărul din spatele cifrelor. Interviu cu Bogdan Ivan

Majorarea TVA-ului la 21% a generat o undă de șoc în piața imobiliară, afectând deopotrivă cumpărătorii și dezvoltatorii. O creștere de la 9% la 21% se traduce printr-un cost suplimentar de aproximativ 10.000 de euro pentru un apartament de 100.000 de euro, o sumă care influențează direct puterea de cumpărare.

Așa cum era de așteptat, luna iulie a înregistrat un număr mare de tranzacții, o „fugă” a cumpărătorilor pentru a prinde vechiul TVA. Ulterior, piața a intrat într-o fază de stagnare. Cu toate acestea, specialiștii din Asociația Dezvoltatorilor Imobiliari din România Urbanis – ADIRU, prin vocea secretarului general Bogdan Ivan, anticipează o revenire la normalitate în următoarele șase luni, argumentând că cererea pentru locuințe este una reală și persistentă.

În ciuda noilor provocări economice și fiscale, piața imobiliară românească se dovedește a fi rezistentă. Unul dintre motivele principale este că majoritatea proiectelor imobiliare sunt finanțate cu capital românesc, ceea ce le oferă o stabilitate sporită. Dezvoltatorii nu se așteptau la o creștere atât de abruptă a TVA-ului, însă sunt pregătiți să traverseze această perioadă, la fel cum au făcut-o și în timpul pandemiei.

Pe termen lung, perspectivele rămân pozitive. Analizele statistice arată că prețurile imobiliare s-au dublat în ultimii 10 ani, un trend care se va menține, având o corelație puternică cu creșterea economică a țării. Pe termen scurt însă, prețurile vor continua să crească, dar această evoluție nu este una naturală, dictată de cerere și ofertă, ci este generată de factori externi, cum ar fi majorarea TVA-ului și scumpirea generalizată a costurilor de construcție.

Pentru cei care își doresc o locuință, sfatul specialiștilor este clar: investiția într-o casă este o investiție pe termen lung, cel mai sigur vehicul pentru a-ți păstra și crește averea. „Cea mai bună investiție într-o locuință este întotdeauna astăzi”, a declarat Bogdan Ivan.

