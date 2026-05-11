România, importuri masive pentru acoperirea consumului de energie

Duminică dimineața, Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a fost deconectată, în timp ce Unitatea 2 este deja indisponibilă.

Aceste opriri reduc cu 1.400 MW capacitatea de producție continuă a României, ceea ce se resimte în special în perioadele fără radiație solară. În aceste intervale, SEN depinde semnificativ de importuri, în pofida creșterii producției hidro.

În seara zilei de 10 mai, la ora 21:35, România avea un consum scăzut de doar 6.000 MW.

Cu toate acestea, importurile au fost principala sursă de energie, asigurând 2.200 MW, urmate de hidrocentrale, cu 2.100 MW. Importurile rămân ridicate până când parcurile fotovoltaice intră în funcțiune dimineața.

Opriri multiple în sectorul termo

Problemele din SEN sunt amplificate de indisponibilitatea altor unități energetice termo. Centrala pe gaze de la Brazi operată de Petrom, cu o capacitate de 860 MW, funcționează la doar jumătate până la 30 iunie, conform unui program de mentenanță.

CET Vest din București este oprită complet, iar lucrările de reparații vor dura până în august, după incendiul din aprilie.

În plus, două grupuri de câte 100 MW de la CET Sud sunt indisponibile, unul din cauza unei avarii și celălalt conform planului de întreținere.

Centrala Iernut a Romgaz are un singur grup funcțional, de 188 MW, care va rămâne oprit până la sfârșitul lunii pentru reparații.

Prețuri-record la energie

Oprirea reactoarelor nucleare contribuie la creșterea semnificativă a prețurilor la energie electrică.

Prețul mediu al energiei pe piața pentru ziua următoare a ajuns la 730 lei/MWh (140 euro/MWh) pe 10 mai, cel mai mare nivel din Europa.

Spre comparație, Ungaria și Bulgaria au raportat prețuri similare, fiind conectate fizic la piața spot din România.

Prețurile ridicate se mențin pe tot parcursul zilei, inclusiv în intervalele cu producție solară mare, unde anterior erau obișnuite valori scăzute sau chiar negative. Această situație pune presiune pe piețele vecine, în special pe cea din Bulgaria.

Fără energie nucleară și cu numeroase opriri în sectorul termo, România traversează o perioadă critică pentru SEN.

Odată cu reluarea activității Unității 2 de la Cernavodă pe 1 iunie și finalizarea lucrărilor de mentenanță la centralele termo, se așteaptă o stabilizare a sistemului și o reducere a dependenței de importuri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE