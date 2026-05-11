Ce mai oferă angajatorul

Pentru postul de vânzător în Craiova se caută persoane care au finalizat minimum studii gimnaziale (cel puțin 8 clase), energice, responsabile și organizate. Totodată, acestea trebuie să aibă disponibilitate să lucreze în ture (dimineață/după-amiază) și în weekend – iar angajatorul oferă 2 zile libere în timpul săptămânii.

Salariul brut lunar pentru vânzători este de 5.550 de lei. Dintr-un salariu brut de 5.500 de lei, suma care rămâne „în mână” (salariul net) în România anului 2026 este de aproximativ 3.217 lei.

Iată cum se împart banii și unde pleacă diferența de 2.283 de lei:

1.Contribuții obligatorii (reținute din salariul tău):

CAS (Pensie – 25%): 1.375 lei

CASS (Sănătate – 10%): 550 lei

Impozit pe venit (10%): 358 lei (se aplică la ce rămâne după scăderea CAS și CASS)

2. Rezultatul final: Salariu net: 3.217 lei, taxe totale către stat: 2.283 lei.

În ofertă se arată că venitul mediu brut lunar de 7600 lei, raportat la norma de lucru menționată în anunț, include salariu brut, tichete de masă, bonusuri și sporuri.

Câți bani se duc la stat

Pentru Sediul Central, Lidl caută asistent manager care cunoaște limba germană și oferă un salariu brut lunar începând cu 12.600 de lei.

Cei care aplică pentru acest job trebuie să aibă studii superioare finalizate cu diplomă de licență, să cunoască limbile germană și engleză la nivel avansat (min B2), având capacitatea de a susține conversații de business și de a realiza diverse traduceri.

Dintr-un salariu brut de 12.600 de lei, suma care rămâne „în mână” (salariul net) în România anului 2026 este de aproximativ 7.371 lei.

1.Contribuții obligatorii (reținute din salariul tău):

CAS (Pensie – 25%): 3.150 de lei

CASS (Sănătate – 10%): 1.260 de lei

Impozit pe venit (10%): 819 lei.

2.Rezultatul final: Salariu net: 7.371 lei, taxe totale către stat: 5.229 lei.

În ofertă se arată că venitul mediu brut lunar de 14.650 lei, raportat la norma de lucru menționată în anunț, include salariu brut, tichete de masă și bonusuri.

