„Pentru că știu că și voi sunteți mereu alături de mine, pregătesc un nou single care va deveni coloana sonoră a acestui capitol atât de important din viața noastră. Piesa se numește «Nopți albe» și este creată special pentru a celebra povestea noastră. Versurile spun exact cum ne-am cunoscut într-o lună de mai și cum, pas cu pas, ne-am găsit unul pe celălalt. Videoclipul va fi lansat pe 10 mai 2026. Abia aștept să îl împărtășesc cu voi”, spunea Andreea Bălan în exclusivitate pentru Libertatea în urmă cu doar câteva săptămâni, după ce se căsătorea civil cu Victor Cornea.

Acum, frumoasa cântăreață a postat pe YouTube videoclipul melodiei „Nopți albe”, piesă care este dedicată iubirii autentice și care surprinde nu doar o poveste universală, ci chiar propria ei poveste de dragoste.

Videoclipul combină imagini filmate special pentru această piesă cu momente reale din noaptea nunții artistei cu Victor Cornea, ceea ce îl face cu atât mai personal. Cadrele de la nuntă apar ca niște fragmente autentice din povestea lor și dau clipului o emoție sinceră, care se simte, nu doar se vede.

În același timp, vizualul merge pe ideea celor două lumi care îi definesc: pe de o parte, universul Andreei Bălan, elegant și artistic, iar pe de altă parte, lumea lui Victor Cornea, surprinsă pe terenul de tenis. Împreună, toate aceste imagini conturează simbolic parcursul lor ca și cuplu, două lumi diferite care se întâlnesc, se echilibrează și devin una.

Realizat de Trandafilm, videoclipul „Nopți Albe” reușește să redea cu rafinament atât energia unei povești de iubire moderne, cât și emoția pură a unor trăiri reale.

„«Nopți albe» celebrează iubirea și faptul că în viață cel mai frumos este să iubești și să fii iubit. Este o piesă specială, pe care se poate dansa valsul mirilor. Și eu, în noaptea nunții, am decis să dansez cu Victor pe această piesă și sper ca mulți dintre voi, cei îndrăgostiți, să vă regăsiți în ea. Versurile spun exact cum ne-am cunoscut într-o lună de mai și cum, pas cu pas, ne-am găsit unul pe celălalt”, a spus Andreea Bălan.

Prin această lansare, artista oferă publicului mai mult decât un single nou: o poveste reală, transpusă în versuri și imagini, care vorbește despre emoție, destin și iubirea pe care cu toții o căutăm. „Nopți albe”, piesă scrisă de Gabi Huiban, promite astfel să devină un adevărat imn al îndrăgostiților și, poate, alegerea perfectă pentru primul dans al multor cupluri.

