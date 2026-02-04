Cluj-Napoca se menține în fruntea clasamentului, cu prețuri ce depășesc pragul de 3.200 euro/mp util. Apartamentele noi, aflate în blocuri finalizate în ultimii cinci ani, sunt scoase la vânzare cu 3.357 euro/mp util. În urmă cu un an, cumpărătorii achitau cu aproape 180 euro mai puțin.

Locul al doilea în top este ocupat de Brașov, unde apartamentele au ieșit în piață cu un preț mediu de 2.228 euro/mp util pe parcursul lunii trecute. Chiar dacă își menține poziția, orașul de la poalele Tâmpei ar putea fi devansat în curând de București, având în vedere faptul că prețurile practicate în Capitală avansează, chiar dacă o fac într-un ritm foarte lent.

În București, proprietarii și dezvoltatorii au scos la vânzare apartamente cu un preț mediu de 2.214 euro/mp util în ianuarie. Negocierea poate să aducă doar o mică reducere cumpărătorilor, în condițiile în care marja practicată pe plan local este de aproape 4%.

Prețurile se mențin la un nivel stabil în Constanța. În medie, cumpărătorii achită 1.944 euro/mp util pentru un apartament. În ultimii doi ani, însă, s-au înregistrat scumpiri cu 25% pe plan local.

În Iași, apartamentele sunt scoase la vânzare cu un preț mediu de 1.920 euro/mp util, conform Indicelui Imobiliare.ro – instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară.

Prețul mediu solicitat în Timișoara pentru apartamente se menține, de asemenea, sub media înregistrată la nivel național. Cu toate acestea, pe segmentul nou orașul de pe Bega depășește Constanța și se apropie de Capitală în privința costurilor de achiziție. Un apartament poate fi cumpărat cu un preț mediu de 2.141 euro/mp util.

