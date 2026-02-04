Marți, 10 februarie 2026, de la ora 18.00, Opera Națională București va găzdui cea de-a treia ediție a Galei Premiilor Literare Bookzone. Evenimentul a crescut de la o ediție la alta, iar biletele din acest an s-au epuizat cu două săptămâni înainte.

Pe scena de la Opera Națională București vor fi premiate cele mai bune cărți din categoriile ficțiune, dragoste, thriller, fantasy / SF și nonficțiune, toate alese prin votul cititorilor.

În plus, Premiul Special – Cartea anului 2025 este acordat de un juriu format din 60 de reprezentanți de elită ai literaturii române, aducând împreună vocea publicului și expertiza celor care cunosc literatura în profunzime.

„Sunt foarte plăcut surprins de amploarea pe care acest eveniment o capătă de la un an la altul. După gala de anul trecut, am fost adesea întrebat cum am reușit să umplem o sală de peste 4.000 de oameni, plătitori de bilet, la un eveniment dedicat cărții. Pentru mulți a fost o surpriză reală.

Iată că și în acest an, într-un alt spațiu, evenimentul a fost sold out cu cel puțin două săptămâni înainte, lucru care ne onorează și ne responsabilizează. În contextul actual, este un semnal clar că românii apreciază evenimentele construite cu sens, onest, gândite în primul rând pentru ei”, a spus Florin Enceanu, Directorul Bookzone.

Ediția din acest an reunește personalități din domenii diferite, legate de aceeași preocupare: înțelegerea omului contemporan și a lumii în care trăim. Discursurile serii vor atinge teme precum sensul, sănătatea, relațiile și echilibrul interior, subiecte care ne privesc pe toți.

În cadrul Galei Premiilor Literare Bookzone vor susține discursuri:

Părintele Pimen Vlad, despre taina vindecării sufletului și despre cum învățăm să ne împăcăm cu viața și cu noi înșine

Lavinia Bărlogeanu, despre iubire, ură și adevărul care poate aduce lumină în relațiile dintre oameni

Dr. Mihai Craiu, despre cele mai răspândite mituri legate de sănătatea copilului – de la febră și imunitate până la obiceiurile zilnice din familie

Dr. Gheorghe Cerin, despre vindecarea prin hrană și despre schimbările simple de stil de viață cu impact major asupra sănătății

Prof. Constantin Dulcan, despre puterea gândului și forța conștiinței umane

Gaspar Gyorgy, despre conflictul în cuplu și despre cum putem învăța să ne certăm cu mai multă înțelegere și iubire

Seara va fi completată de două momente artistice susținute de Marius Manole și Grupul Divertis, care vor aduce pe scenă emoție, umor și reflecție.

