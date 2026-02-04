La orele de vârf, autobuzele și tramvaiele din București sunt de obicei aglomerate, iar controlorii verifică plata călătoriilor.

În cazul unui călător prins fără bilet, controlorii îi spun acestuia că poate achita o suprataxă de 80 de lei, fie cash, fie cu cardul bancar, sau poate primi o amendă între 300 și 500 de lei prin întocmirea unui proces-verbal.

Totuși, în cazul călătorilor din București care au buletine noi de identitate electronice, situația se complică.

Aceste documente nu au inscripționată adresa, iar fără un cititor special pentru cipul integrat, controlorii nu pot completa procesul-verbal necesar aplicării amenzii.

Așadar, în fața bucureștenilor cu buletine noi electronice și prinși că circulă cu mijloacele de transport STB fără a fi plătit călătoria, controlorii se dau bătuți.

Potrivit datelor de la Evidența Populației, peste 125.000 de locuitori din București au deja astfel de documente moderne. Acest lucru înseamnă că oricine călătorește fără bilet și prezintă controlorilor un buletin electronic nu poate fi sancționat în lipsa unui cititor adecvat.

În 2025, zeci de mii de călători au fost prinși fără bilet sau abonament, iar Societatea de Transport București a raportat o creștere a cazurilor de vandalism și agresiuni asupra controlorilor.

„Argumentele sunt nenumărate, de la faptul că nu mi-au ajuns banii, că nu îmi funcționează telefonul să dau un sms sau, pur și simplu, merg o stație. Am avut și cazuri de vandalism, când controlori de-ai noștri au fost agresați de anumiți călători”, a declarat Constantin Tobescu, purtătorul de cuvânt al STB.

Societatea de Transport București a precizat că se lucrează la implementarea cititoarelor speciale pentru noile cărți de identitate electronice, iar acestea vor fi disponibile curând. Până atunci, locuitorii din București cu buletine noi electronice nu mai riscă amenzi dacă circulă fără bilet.

Amintim că recent, primarul din București, Ciprian Ciucu, şi-a exprimat într-o şedinţă preocuparea faţă de situaţia financiară gravă a Societăţii de Transport Bucureşti (STB), subliniind că insolvenţa este o perspectivă dificil de evitat.

STB se confruntă cu o problemă majoră: doar 17% din bugetul său este acoperit din veniturile generate de bilete şi abonamente, conform datelor prezentate de primarul general al Capitalei.

Mai mult, datoria către ANAF, estimată la peste un miliard de lei anual şi garantată cu mijloacele de transport ale companiei, necesită plata lunară de aproximativ 100 de milioane de lei.

Primarul din București a subliniat că scumpirea biletelor STB era gândită ca o soluţie temporară pentru a preveni colapsul financiar al STB.

Dar Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins propunerea de majorare a tarifului pentru o călătorie metropolitană de la 3 lei la 5 lei.