„Am plecat câteva zile doar cu Cosmin, la munte.

Un loc în mijlocul naturii: liniște, o carte de citit, o cafea dimineața cu un view superb în fața ochilor și, mai ales… noi doi.

Când am plecat de acasă, despărțirea de fetițe nu a fost deloc ușoară, dar știm că sunt importante aceste momente de „respiro”, atât pentru noi, cât și pentru ele.

La plecare:

Lara: „Mami, să fii cuminte!”

Eu: „Da, stai liniștită. Însărcinată sunt deja… deci nu prea are ce să mi se mai întâmple”, a fost mesajul transmis de Laura Cosoi pe contul de socializare.

Laura Cosoi este însărcinată pentru a cincea oară, iar recent, vedeta a dezvăluit că atât ea, cât și soțul ei și-au mai dorit un copil. „Ne-am dorit, nu a fost o întâmplare, mi se pare că Dumnezeu ne iubește foarte mult și simțim asta. A fost o surpriză minunată pentru fete, care chiar au fost emoționate când au aflat și evident că noi adulții mai vorbeam între noi ca scenarii cu familia. Pentru fete, a fost cea mai mare surpriză și m-am bucurat că am reușit să le fac așa o amintire frumoasă”, a declarat Laura Cosoi, la Știrile Antena Stars.

