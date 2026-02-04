Bolojan: Ar trebui să se finalizeze Autostrada Moldovei până la Pașcani

Aceste măsuri sunt prezentate ca pași necesari pentru stabilitatea bugetară, însă vor însemna costuri mai mari pentru proprietari și consumatori odată cu eliminarea plafoanelor de preț.

19:57 - Acum 20 minute Bolojan spune că săptămâna viitoare vom avea un nou ministru al Educației, dar a refuzat să dea explicații

19:47 - Acum 30 minute 1,2 miliarde de euro a plătit România pe concedii medicale anul trecut, acuză premierul Bugetele pe Sănătate sunt foarte mari, care au crescut an de an, iar suma economisită de la concediile medicale ar putea rămâne în ssitem și folosită pentru tratamente, cum ar fi cele din ambulatoriu. „Multe concedii medicale au fost acordate fără temei”, susține șeful guvernului care argumentează că neplata primei zile de concediu medical are rolul de a-i descuraja pe cei care iau fătă temei aceste concedii. Întrebat dacă nu poate schimba neplata primei zile doar pentru bolnavii de cancer, premierul a e vitat un răspuns clar susținând că e prea devreme pentru ca măsura să fie reevaluată.

19:32 - Acum 45 minute Despre anularea alegerilor prezidențiale și raportul Congresului SUA Bolojan a preluat argumentele folosite de președintele Nicușor Dan și spune că raportul nu vizează legalitatea anulării alegerilor prezidențiale din România de către CCR, ci consideră că raportul Congresului american se referă doar la libertatea de exprimare pe rețelele de scocializare. Raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA critică Comisia Europeană pentru interferențe în alegerile din mai multe țări europene, inclusiv România, și sugerează că instituția a exercitat presiuni asupra platformelor online pentru cenzurarea discursului politic. Ilie Bolojan Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

19:25 - Acum 52 minute Bolojan răspunde cererii UDMR de scădere a taxelor: Trebuie să le creștem până în 2027. 10% din fondul de imobile nu era impozitat Premierul invocă faptul că România s-a angajat în fața organismelor europene să crească impozitele pe proprietate până în martie 2027. „Până acum aveam multe excepții la impozitare. 10% in fondul de imobile nu era impozitat pe baza acestor excepții”, argumentează premierul. „Aşa cum ştiţi, România s-a angajat să aducă impozitele pe proprietate la un nivel mai mare, în aşa fel încât reperul să fie preţul de piaţă al acestor locuinţe, sigur, fiecare localitate având o marjă de a aplica un procent sau altul, lucru care ar trebui să se aplice de la finalul acestui an. Deci mai avem de lucrat pe această schemă, suntem într-o formulă intermediară”, a declarat premierul spunând că a discutat cu Kelemen Hunor pe acest subiect. „Guvernul a stabilit un nivel minim pentru impozitarea maşinilor, de exemplu şi unele primării, având în vedere nivelul de impozitare anterior sau stabilind o creştere mai mare, au ajuns în situaţia în care nivelul stabilit este mai mare decât cel minim stabilit prin lege, de guvern”, a adăugat acesta. „Datorită discuţiilor care au apărut în spaţiul public, unele primării doresc să reducă nivelul actual al impozitelor, pe maşini, de exemplu, la nivelul minim stabilit de lege. Legislaţia actuală nu le permite să facă acel lucru. Deci, le-a permis să crească mai mult, dar nu le permite să scadă. Din punctul meu de vedere, ca om de administraţie publică, consider că este un atribut al administraţiei locale, că peste plafonul minim stabilit prin lege, în funcţie de politicile locale pe care le poţi stabili, să poţi să şi creşti, dar să poţi să şi scazi. Şi, de exemplu, din acest punct de vedere, putem să analizăm în ce măsură putem aduce această corecţie, prin legislaţie, că acolo unde avem aceste situaţii, în care nivelul stabilit este peste cel minim, primăriile se poată să revină, dacă doresc”, a precizat Ilie Bolojan, citat de News.ro.

19:22 - Acum 55 minute Despre Leagea pensiilor pentru magistrați Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că pe jalonul privind pensiile magistraţilor avem o reţinere de aproape 230 de milioane de euro iar în momentul de faţă, Comisia consideră că acest jalon nu este îndeplinit. Şeful Executivului a anunţat că va informa CCR asupra consecinţelor amânării deciziei, potrivit News.ro. „Va fi un vârf anul acesta, dar pentru asta e nevoie, pe de-o parte, să accesăm finanţările care vin prin PNRR, care sunt condiţionate de respectarea jaloanelor pe care România s-a angajat să le îndeplinească. Unul dintre aceste jaloane este cel legat de pensiile magistraţilor, jalonul 215, unde avem o reţinere de peste 200 de milioane de euro, deci aproape 230 de milioane de euro, din discuţiile pe care echipele noastre le-au avut la Comisia Europeană săptămâna trecută. În momentul de faţă, Comisia consideră că acest jalon nu este îndeplinit, deci ideea că jalonul ar fi îndeplinit este falsă, şi mâine voi informa Curtea Constituţională asupra consecinţelor amânării unor decizii”, a anunţat Bolojan, la Palatul Victoria.

19:19 - Acum 58 minute Bolojan anunță liberalizarea pieței de gaze din 2027. Până atunci, prețul va fi stabilit de stat 2027 ar fi un an potrivit pentru liberalizarea pieței de gaze, spune Bolojan, în condițiile în care România va începe exploatarea în perimetrele din Marea Neagră și se mizează pe o scădere a prețurilor. Premierul dă asigurări că prețurile pentru utilizatorii casnice nu vor crește și va fi reglementat până în 2027. „Între 1 aprile 2026 si 1 april 2027 sa exista o perioadă tranzitorie, cu un pret care va fi adminsitrat pentru consumatorii cansici și producătorii de energie termică pentru populație. Vom reglementa prețul pe tot lanțul, de la producător, distribuitor, furnizor. Prețul va fi administrat timp de un an, pentru toți consumatorii casnici și CET-uri”, a explicat Bolojan. Pentru ceilalți consumatori, prețurile vor fi lăsate la nivelul pieței, măsura având ca scop protejarea populației și evitarea problemelor apărute în anii anteriori, când mecanismele de plafonare au permis distorsiuni de preț și au generat datorii pentru stat, argumentează premierul.

19:15 - Acum o ora Guvernul va pune presiune pe Hidroelectrica ca să își facă capacitate de stocare de 500 megawați Guvernul va pune presiune pe Hidroelectrica ca să își facă capacitate de stocare de 500 megawați pentru a reduce cumpărarea de energie și a stopa exporturile ieftine. Combinatul Siderurgic de la Galați va fi declarat obiectiv strategic și se caută cun cumpărător puternic pentru el.

19:14 - Acum o ora Ce măsuri mai conține pachetul de reformă administrativă „Acest pachet conţine soluţii de credite fiscale pentru companii, măsuri de amortizare accelerată pentru achiziţia de utilaje, de exemplu, scheme de sprijin pentru investiţiile mari, pentru zonele în care avem deficite comerciale, pentru zonele în care ne putem stimula exporturile şi scheme de garanţii, de exemplu, prin banca de investiţii şi dezvoltare”, a mai spus premierul. În afară de acest pachet, cele mai importante măsuri sunt menite să asigure predictibilitate în măsurile fiscale, stabilitate politică şi financiară şi, în mod evident, „să lucrăm la cele câteva domenii care influenţează semnificativ economia, cum sunt absorbţia fondurilor europene sau energia”, a spus premierul, potrivit News.ro.

19:12 - Acum o ora Pachetul reformei administraţiei, adoptat săptămâna viitoare, prin asumarea răspunderii în Parlament Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că pachetul reformei administraţiei a intrat în circuitul de avizare guvernamental şi va fi adoptat săptămâna viitoare, prin asumarea răspunderii în Parlament. Bolojan a mai afirmat că acesta va fi completat de proiectul privind interdicţia cumulului pensie cu salariu şi acesta ar urma să fie adoptat în şedinţa de guvern de săptămâna viitoare. Premierul a mai anunţat că pachetul privind relansarea economică va fi prezentat joi de ministrul de Finanţe.

19:10 - Acum o ora Bugetul de stat ar urma să fie trimis în Parlament pe 20 februarie ”Începând din această perioadă vom lucra la măsurile care să ducă la o relansare economică”, a anunţat Bolojan. De asemenea, se lucrează la pregătirea bugetului, care ar urma să fie gata săptămâna viitoare. În jurul datei de 20 februarie, Legea bugetului ar trebui trimisă în Parlament. Ținta de deficit pentru 2026 este de 6.2%, iar inflația sub 4%, spune premierul.

Bolojan: Ar trebui să se finalizeze Autostrada Moldovei până la Pașcani Primarii, inclusiv PNL, amenință cu o grevă generală Nemulțumirile s-au propagat rapid dinspre ministere către primăriile din întreaga țară, unde edilii, inclusiv cei de la PNL, cer imperativ ca impozitele pe proprietate să rămână integral la nivel local, amenințând cu o grevă generală pe data de 10 februarie dacă Guvernul nu renunță la centralizarea veniturilor și la măsurile de austeritate. PSD și UDMR i-au transmis un ultimatum clar premierului Bolojan Tensiunea a atins cote critice în interiorul coaliției, unde partenerii de la PSD și UDMR au transmis un ultimatum clar: premierul riscă demiterea dacă nu oprește mărirea taxelor și planul de concedieri masive. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a plusat public, cerând imperativ ca impozitele locale să fie reduse cu 50% pentru persoanele fizice și juridice, avertizând că, în caz contrar, „Guvernul Bolojan pică săptămâna viitoare". Această presiune pune sub semnul întrebării sustenabilitatea bugetară asumată de premier, forțându-l să aleagă între stabilitatea fiscală a țării și supraviețuirea politică a propriului mandat. Declarațiile lui Bolojan sunt așteptate ca un test de forță Pe lângă criza internă, conferința de presă de la ora 19:00 este umbrită de contextul internațional exploziv generat de raportul Comitetului pentru Justiție din Congresul SUA, care acuză Comisia Europeană de intervenție în alegerile din România prin mecanisme de cenzură. În acest climat dominat de acuzații de manipulare externă și instabilitate guvernamentală, declarațiile de astăzi ale lui Ilie Bolojan sunt așteptate ca un test de forță. Rămâne de văzut dacă premierul va opta pentru un compromis major cu Kelemen Hunor și liderii PSD sau dacă își va menține linia reformistă, riscând să devină primul premier demis de propria majoritate în debutul acestui an.

