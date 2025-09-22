“Știm cu toții că prețul este dat de raportul cerere-ofertă. Dacă toată lumea se va duce buluc pe locuințele vechi și acele prețuri vor crește. Până la urmă creșterea prețurilor locuințelor noi va atrage după sine și creșterea la imobilele vechi. Ecartamentul dintre nou și vechi nu are cum să rămână atât de mare pe veșnicie”, a declarat Trîmbițașu în cadrul Forumului Imobiliare.ro, conferința care a dat startul celui mai mare eveniment de real estate din România, Salonul Imobiliar București.

Prețurile apartamentelor vechi din Capitală au crescut deja în august față de nivelul înregistrat în iulie, ultima lună în care cumpărătorii au mai putut beneficia de cota redusă de TVA de 9%, cu circa 2% și au ajuns la o medie de 2.072 euro/mp util. Proprietarii solicită prețuri cu 18% mai mari decât la finele verii trecute.

Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, diferența dintre prețul mediu solicitat pe metrul pătrat în cazul apartamentelor vechi și cel aferent locuințelor noi este de aproximativ 200 de euro în favoarea celor aflate în blocuri finalizate recent. Ce înseamnă acest lucru? Un apartament vechi cu 2 camere se vinde cu circa 108.000 euro, în timp ce o proprietate similară, dar nouă, costă în momentul de față aproape 118.800 euro.

Impactul generat de creșterea cotei TVA la 21% este destul de greu de cuantificat, în opinia lui Șerban Trîmbițașu, pentru că acest moment s-a suprapus cu luna august, una în care cei mai mulți bucureșteni au fost plecați din oraș. Oricum, în mod tradițional, cumpărătorii nu sunt foarte activi pe piața imobiliară la finalul verii.

Problema mai mare, însă, este că mulți dintre cei care planifică o tranzacție imobiliară nici măcar nu știu dacă trebuie sau nu să achite TVA. “Oamenii nu prea știu pe ce lume trăiesc. Mă sună și mă întreabă ce TVA au de plătit, proprietari de imobile vechi, persoane fizice. E o discuție în care trebuie să-ți păstrezi calmul și să-i iei ca pe un copil mic pentru că ce nouă ni se pare evident, ei abia acum învață”, a mai explicat managerul agenției imobiliare Trîmbițașu Estate.

Ce este, însă, evident este faptul că perioadele necesare cumpărătorilor de a depăși diverse șocuri – pandemie, începutul războiului din Ucraina, incertitudinea din sfera politică – devin din ce în ce mai reduse.

