Libertatea pentru femei: Crina, ce ne poți spune despre rolul tău din „Oameni de treabă”, cum ai ajuns la el și el la tine?

Crina Semciuc: Nu știu cum a ajuns el la mine, dar știu cum am ajuns eu la el – mai exact în urma unui telefon pe care l-am primit de la regizorul filmului, Paul Negoescu, care se afla într-un mic blocaj, pentru că actrița cu care urma să susțină castingul în perioada respectivă se îmbolnăvise de COVID, Paul nu-și permitea să facă pauză, așa că m-a sunat și m-a rugat să-l ajut să susțină probele mai departe.

La momentul respectiv el căuta actorul din rolul principal, mai exact pe Ilie din film, așa că, la Cristina și la probele pentru filmul „Oameni de treabă” am ajuns mai întâi să ajut și după, ușor, ușor am devenit parte din casting, adică o posibilă propunere și, în final, am ajuns s-o joc pe Cristina, practic, dintr-o întâmplare.

– Cu ce te-a intrigat Cristina și cât de ușor sau de dificil a fost să intri în pielea ei?

– Mi-a plăcut Cristina încă de la început, de la prima întâlnire cu ea. Încă din scriitură reieșea că e o femeie extrem de puternică, că e o femeie care are o voce, pe care o și folosește, care se luptă să-și protejeze copilul și puținele lucruri care i-au mai rămas după moartea soțului și aș putea spune că am luptat să pot să-i găsesc un anume ritm, pentru că o femeie care acționează are un ritm interior diferit, care se simte și atunci când vorbește, așa că, împreună cu Paul, am decis să vorbească repede, să aibă accent, să se simtă că nicio secundă nu-și ia pauză.

– Cu ce a venit nou Cristina din „Oameni de treabă” în varietatea de personaje interpretate de tine de-a lungul timpului?

– Cristina este primul personaj cu care simt că schimb registrul. E primul personaj pe care îl interpretez atât de aproape de vârsta mea, e primul personaj în care sunt mamă și experiența pe care am strâns-o pe parcurs am reușit s-o pun în acest personaj. Până la Cristina am interpretat mai mult adolescenți.

– Care e magia de care te bucuri pe platourile de filmare, ne poți explica ce se întâmplă în interiorul tău când filmezi, când joci?

– Nu m-am gândit niciodată la aspectul ăsta. Totdeauna mi-am imaginat că am datoria să ajung în sufletul omului și că trebuie să aleg foarte atent ritmul, tonul, aspectul fizic prin care trebuie să zic povestea unui personaj ca să ajungă cât mai aproape de cel ce urmează să primească, să vadă acest mesaj.

Iar magia despre care vorbești să știi că nu mi se datorează doar mie, ci întregii echipe, pentru că, pe platoul de filmare, suntem foarte mulți cei care ne bucurăm să aducem în vizor povești care s-au întâmplat sau care se întâmplă sau care urmează să se întâmple.

– Ce ai fi vrut să știi la început de drum, când visai să devii actriță cu acte-n regulă?

– Mi-aș fi dorit să știu că e foarte importantă încrederea de sine, că e foarte important să știu cine sunt, să mă cunosc mai bine, să-mi cunosc limitele, fricile, să-mi cunosc potențialul și să nu-i las pe cei din jurul meu să-mi facă puzzle-ul interior în condițiile în care nimeni nu mă știe mai bine decât mă știu eu. Cred că e foarte important când alegi această meserie să-ți stăpânești foarte bine interiorul.

– Ești mamă a doi copii. Cum arată viața unei tinere actrițe cu doi copii mici?

– Mai… tot timpul pe fugă. Dimineața începe undeva la 6.30 și se termină la… nu se termină, de fapt, e într-o continuă fugă, timpul nu se oprește la mine, pentru că a fi mamă nu are timp, nu există pauză. Citește continuarea pe libertateapentrufemei.ro

