Vremea de mâine, 19 aprilie 2026, în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în perioada duminică, 19 aprilie 2026, ora 9.00 – luni, 20 aprilie 2026, ora 9.00, valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării.

Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări și izolat averse slabe ziua, mai ales în jumătatea de est a țării, apoi în vest, nord și centru.

Vântul va sufla slab și moderat, trecător cu ușoare intensificări pe crestele montane și local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei.

Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 23 de grade Celsius, iar cele minime, între -1 grad Celsius în depresiunile Carpaților Orientali, unde se va produce brumă, și 10 grade Celsius în Dealurile de Vest și pe litoral. Izolat vor fi condiții de ceață.

Cum va fi vremea mâine, 19 aprilie 2026, în București

În București, în intervalul duminică, 19 aprilie 2026, ora 9.00 – luni, 20 aprilie 2026, ora 9.00, vremea va fi în general frumoasă.

Cerul va avea înnorări temporare, însă condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 19… 21 de grade Celsius, iar cea minimă, de 7… 9 grade Celsius.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 20 aprilie – 17 mai 2026.

Cum va fi vremea în săptămâna 20 – 26 aprilie 2026

Temperatura aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 27 aprilie – 3 mai 2026

În săptămâna cu minivacanța de 1 Mai, valorile termice vor avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale.

Cum va fi vremea în săptămâna 4 – 10 mai 2026

Temperatura aerului va apropiată de cea normală pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, posibil uşor mai ridicate în vestul şi nord-vestul teritoriului.

Cum va fi vremea în săptămâna 11 – 17 mai 2026

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână la nivelul întregii ţări.

Meteorologii au emis și prognoza meteo ANM pe regiuni, până pe 26 aprilie 2026, și anunță vreme caldă în toată țara, cu maxime până la 20 de grade Celsius.

