Mihaela Bilic spune că important este mâncatul rar și des. Senzația de foame poate fi ținută mai ușor sub control, iar o pauză de 4 sau 5 ore între mese permite organismului să facă curățenie totală în tubul digestiv.

„Dacă vreți să mâncați mai puțin și să vă săturați mai repede, beți apă în timpul mesei. Nu vă fie teamă că apa diluează sucurile digestive, stomacul nu are rol de digestie. La nivelul lui se secretă suc gastric cu pH acid, care sterilizează alimentele, deci rolul lui este să omoare agenții patogeni introduși în stomac odată cu mâncarea”.

Mihaela Bilic a ținut să explice de ce funcționează această metodă. „Abia în intestin are loc digestia și absorbția nutrienților și, culmea, alimentele sunt mai ușor de digerat atunci când sunt lichide! Încercați să beți un pahar de apă în timpul mesei și veți constata că vă simțiți sătui cu mai puțină mâncare. Rețeta cea mai simplă pentru slăbit: 1 gură de mâncare, 2 guri de apă!”, a transmis Mihaela Bilic.

Ce spune Mihaela Bilic despre carnea la grătar

Mihaela Bilic, unul dintre cei mai apreciați nutriționiști, a venit recent cu câteva sfaturi pentru un grătar gustos și mai sănătos. Specialistul în sănătate susține că este foarte important în ce marinăm carnea, înainte să o așezăm pe cântar.

„Grătar cu bere sau grătar în bere? Vă e teamă că o carne rumenită la grătar nu e atât de sănătoasă pe cât e de gustoasă? Aflați că putem bloca formarea de compuși aromatici toxici cu un pahar de vin sau bere… nu de băut, ci pentru marinat. În domeniul gătirii cărnii prin prăjire sau frigere pe grătarul cu cărbune există studii care ne confirmă că un grătar corect executat e de nerefuzat”, a scris Mihaela Bilic, pe Facebook.

