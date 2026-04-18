Etapa audițiilor „Românii au talent” 2026 s-a încheiat. Ce se va întâmpla înainte de semifinalele de la Pro TV

Cristian Lohănel, un adolescent de 15 ani din Brașov, a venit în fața juraților cu un moment încărcat de sensibilitate. Pentru el, muzica nu este doar o pasiune, ci un mod de a simți și de a trăi fiecare zi: „De când mă trezesc până când mă culc am muzica în cap, în suflet, peste tot”.

Cristian și-a pierdut mama, însă spune că sprijinul ei continuă să îl însoțească la fiecare pas: „Mama întotdeauna m-a încurajat să fac ceea ce îmi place, ceea ce simt că e pentru mine. Iar eu simt că muzica e pentru mine”. Momentul lui, dedicat mamei, a ajuns direct la inimile celor din sală: „Merită toate aplauzele. Ai cântat cu o sensibilitate și o emoție aparte”, a spus Andra, iar Carmen Tănase a completat: „E o voce rotundă și foarte caldă. Foarte frumos ai cântat”.

Pe lângă Cristian, grupul „Elite Motion”, Marius Paganini, Ana și Vadim Shevchenko, Raul Râncu, Viviana Barna, Kaleb Weko, Ansamblul Arădeana, Carla Mezea, Clarisa Manole și Ana Maria Burbăcea sunt concurenții care au primit aseară 3 sau 4 de DA și au trecut în etapa următoare.

Săptămâna viitoare, Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase, Mihai Bobonete, Smiley și Pavel Bartoș vor avea de luat decizii grele. După etapa audițiilor, cei șase stabilesc cine-s concurenții care merită să treacă în semifinale. Însă, pentru că decizia nu va fi ușoară, ei le vor pregăti și telespectatorilor o surpriză. Despre ce este vorba aflăm vineri, de la ora 20:30, la PRO TV. Emisiunea este disponibilă în avans pe VOYO.

