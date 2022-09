Personalitatea feminină este fascinantă în tabloul zodiilor chinezești. Zodiacul chinezesc aduce în prim plan trăsăturile de caracter cele mai importante, dar și detaliile pe care puțini oameni le văd la prima vedere.

Zodia Șobolan

18 feb 1912 – 5 feb 1913 – APĂ

5 feb 1924 – 24 ian 1925 – LEMN

24 ian 1936 – 10 feb 1937 – FOC

10 feb 1948 – 28 ian 1949 – PĂMÂNT

28 ian 1960 – 14 feb 1961 – METAL

16 feb 1972 – 2 feb 1973 – APĂ

2 feb 1984 – 19 feb 1985 – LEMN

19 ian 1996 – 6 feb 1997 – FOC

8 feb 2008 – 25 ian 2009 –PĂMÂNT

25 ian 2020 – 11 feb 2021 – METAL

Femeia Șobolan are o fire destul de discretă, este modestă, dar carismatică și sociabilă. Este o persoană oportunistă care știe să se bucure de viață și este foarte atașată de familie. Femeia Șobolan este considerată norocoasă în zodiacul chinezesc, știe să se descurce în orice situație și să profite când lucrurile merg bine pentru a obține mai mult!

Zodia Bivol

6 feb 1913 – 25 ian 1914 – APĂ

25 ian 1925 – 12 feb 1926 – LEMN

11 feb 1937 – 30 ian 1938 – FOC

29 ian 1949 – 16 feb 1950 – PĂMÂNT

15 feb 1961 – 4 feb 1962 – METAL

3 feb 1973 – 22 ian 1974 – APĂ

20 feb 1985 – 8 feb 1986 – LEMN

7 feb 1997 – 27 ian 1998 – FOC

26 ian 2009 – 13 feb 2010 – PĂMÂNT

12 feb 2021 – 31 ian 2022 – METAL

Femeia Bivol este o femeie serioasă, modestă, muncitoare, tradiționalistă, iar când promite ceva, se ține de promisiune până în pânzele albe. Totodată, este un om direct, care îți spune verde în față ce are de zis. Femeia Bivol muncește mult și face sacrificii pentru a trăi mai bine, dar este generos și cu toți cei pe care îi iubește.

Zodia Tigru

13 feb 1926 – 1 feb 1927 – FOC

31 ian 1938 – 18 feb 1939 – PĂMÂNT

17 feb 1950 – 5 feb 1951 – METAL

5 feb 1962 – 24 ian 1963 – APĂ

23 ian 1974 – 10 feb 1975 – LEMN

9 feb 1986 – 28 ian 1987 – FOC

28 ian 1998 – 15 feb 1999 – PĂMÂNT

14 feb 2010 – 2 feb 2011 – METAL

Femeia Tigru are un loc aparte în zodiacul chinezesc. Chiar dacă nu se naște sub o zodie norocoasă, ea este înzestrată cu o putere mentală și emoțională deosebită. Femeia Tigru are un caracter dominant, este impulsivă, pasională, cuceritoare și carismatică, deși nu oricine poate rezista într-o relație de lungă durată cu ea. Personalitatea feminină specifică acestei zodii știe cum să se impună

Zodia Iepure

2 feb 1927 – 22 ian 1928 – FOC

19 feb 1939 – 7 feb 1940 – PĂMÂNT

6 feb 1951 – 26 ian 1952 – METAL

25 ian 1963 – 12 feb 1964 – APĂ

11 feb 1975 – 30 ian 1976 – LEMN

29 ian 1987 – 16 feb 1988 – FOC

16 feb 1999 – 4 feb 2000 – PĂMÂNT

3 feb 2011 – 22 ian 2012 – METAL

Femeia Iepure nu este chiar atât de fricoasă, precum ar sugera numele zodiei. Din contră, este considerată o zodie norocoasă, deoarece Iepurele știe să își croiască un drum bun în viață, știe să adune, să economisească și să ducă o viață liniștită. Iar, în momentele grele, are alături de ea mulți oameni de bine!

Zodia Dragon

23 ian 1928 – 9 feb 1929 – PĂMÂNT

8 feb 1940 – 26 ian 1941 – METAL

27 ian 1952 – 13 feb 1953 – APĂ

13 feb 1964 – 20 feb 1965 – LEMN

31 ian 1976 – 17 feb 1977 – FOC

17 feb 1988 – 5 feb 1989 – PĂMÂNT

5 feb 2000 – 24 ian 2001 – METAL

23 ian 2012 – 9 feb 2013 – APĂ

Femeia Dragon are șarm, este inteligentă și atrăgătoare. Cele mai multe dintre ele au spirit creativ și viziune, astfel că nu se tem de schimbări, de planuri complexe și nici de greutățile vieții. Femeia Dragon este dinamică, este atrasă de călătorii și destinații exotice, dar este atentă și cu situația ei materială.

Zodia Șarpe

10 feb 1929 – 29 ian 1930 – PĂMÂNT

27 ian 1941 – 14 feb 1942 – METAL

14 feb 1953 – 2 feb 1954 – APĂ

21 feb 1965 – 20 ian 1966 – LEMN

18 feb 1977 – 6 feb 1978 – FOC

6 feb 1989 – 26 ian 1990 – PĂMÂNT

25 ian 2001 – 12 feb 2002 – METAL

10 feb 2013 – 30 ian 2014 – APĂ

Femeia Șarpe este cunoscută pentru inteligența și înțelepciunea ei. Este o persoană intuitivă și eficientă, care face totul în tăcere. Nu vorbește prea mult nici despre ea, nici despre planurile ei de viață. Femeia Șarpe este deosebit de agilă și știe cum să se strecoare printre provocările vieții, câștigând mereu.

Zodia Cal

30 ian 1930 – 16 feb 1931 – METAL

15 feb 1942 – 14 feb 1943 – APĂ

3 feb 1954 – 23 ian 1955 – LEMN

21 ian 1966 – 8 feb 1967 – FOC

7 feb 1978 – 27 ian 1979 – PĂMÂNT

27 ian 1990 – 14 feb 1991 – METAL

13 feb 2002 – 1 feb 2003 – APĂ

31 ian 2014 – 18 feb 2015 – LEMN

Femeia din zodia Calului este o femeie norocoasă și viața este generoasă cu ea. Personalitatea feminină este strălucitoare, femeia născută în anul Calului are o gândire limpede și principii clare de viață. Este muncitoare și curajoasă, este independentă și alege profesii în care nu există plictiseală, dar din care poate avea multe beneficii de câștigat.

Personalitatea feminină în zodia Caprei

17 feb 1931 – 5 feb 1932 – METAL

5 feb 1943 – 24 ian 1944 – APĂ

24 ian 1955 – 11 feb 1956 – LEMN

9 feb 1967 – 29 ian 1868 – FOC

28 ian 1979 – 15 feb 1980 – PĂMÂNT

15 feb 1991 – 3 feb 1992 – METAL

2 feb 2003 – 21 ian 2004 – APĂ

19 feb 2015 – 7 feb 2016 – LEMN

Femeia din zodia Caprei are o mare calitate și anume creativitatea. Mulți nativi din zodia Caprei se nasc cu talente deosebite de cântăreți, poeți, pictori sau meșteșugari. Capra este sensibilă, dar este destul de egoistă. Nu prea se omoară cu munca, dar știe să profite de ocaziile bune când poate să câștige ceva.

Maimuța

20 feb 1920 – 7 feb 1921 – METAL

6 feb 1932 – 25 ian 1933 – APĂ

25 ian 1944 – 12 feb 1945 – LEMN

12 feb 1956 – 30 ian 1957 – FOC

30 ian 1968 – 16 feb 1969 – PĂMÂNT

16 feb 1980 – 4 feb 1981 – METAL

4 feb 1992 – 22 ian 1993 – APĂ

22 ian 2004 – 8 feb 2005 – LEMN

8 feb 2016 – 27 ian 2017 – FOC

Femeia Maimuță este genul de femeie care are nevoie lângă ea de un bărbat matur și serios. Ea este șireată, abilă și deosebit de inteligentă, dar nu este considerată prea norocoasă. Maimuța se descurcă bine în viață, dar nu are realizări strălucite, decât dacă se asociază cu un partener de viață ambițios.

Zodia Cocoș

8 feb 1921 – 27 ian 1922 – METAL

26 ian 1933 – 13 feb 1934 – APĂ

13 feb 1945 – 1 feb 1946 – LEMN

31 ian 1957 – 17 feb 1958 – FOC

17 feb 1969 – 5 feb 1970 – PĂMÂNT

5 feb 1981 – 24 ian 1982 – METAL

23 ian 1993 – 9 feb 1994 – APĂ

9 feb 2005 – 29 ian 2006 – LEMN

28 ian 2017 – 15 feb 2018 – FOC

Femeia din zodia Cocoșului este recunoscută pentru abilitățile ei de gospodină și bună organizatoare în toate treburile vieții. Chiar dacă este ușor superficială, ea este onestă, prietenoasă și destul de norocoasă. Este loială în dragoste, este atașată de familie și va sări mereu în ajutorul prietenilor care au nevoie de ea.

Personalitatea feminină și zodia Câinelui

28 ian 1922 – 15 feb 1923 – APĂ

14 feb 1934 – 3 feb 1935 – LEMN

2 feb 1946 – 21 ian 1947 – FOC

18.03.1958 – 7 feb 1959 – PĂMÂNT

6 feb 1970 – 26 ian 1971 – METAL

25 ian 1982 – 12 feb 1983 – APĂ

10 feb 1994 – 30 ian 1995 – LEMN

30 ian 2006 – 17 feb 2007 – FOC

16 feb 2018 – 4 feb 2019 – PĂMÂNT

Câinele este o zodie mai puțin norocoasă, dar apreciată de chinezi pentru curajul și loialitatea ei. Femeia din zodia Câinelui are fler, are o intuiție ieșită din comun, este gospodină și este o persoană cu picioarele pe pământ. Soarta nu prea ține cu ea, dar dacă este apreciată de cei din jur, va avea multe de câștigat.

Zodia Mistreț

4 feb 1935 – 23 ian 1936 – LEMN

22 ian 1947 – 9 feb 1948 – FOC

8 feb 1959 – 27 ian 1960 – PĂMÂNT

27 ian 1971 – 15 feb 1972 – METAL

13 feb 1983 – 1 feb 1984 – APĂ

31 ian 1995 – 18 ian 1996 – LEMN

18 feb 2007 – 7 feb 2008 – FOC

5 feb 2019 – 24 ian 2020 – PĂMÂNT

Femeia din zodia Mistrețului are un caracter apreciat și o mulțime de calități pentru care este iubită de chinezi. Este un om serios, așezat, răbdător și foarte responsabil. Mistrețul este una dintre cele mai rezistente zodii la șocuri emoționale și schimbări dramatice, iar femeia din această zodie iese din orice încurcătură.

