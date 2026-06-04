România, pe primul loc în UE la abandon școlar. Unul din șase tineri renunță la studii

România, lider în abandon școlar

În 2025, rata abandonului școlar timpuriu în Uniunea Europeană a ajuns la 9,1%, foarte aproape de obiectivul de 9% stabilit pentru 2030. Această scădere constantă în ultimul deceniu reflectă progresele înregistrate în educație, ponderea fiind de 11% în 2015.

Dintre toate statele membre, România a înregistrat cea mai mare rată a abandonului școlar: 15,5% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani au părăsit sistemul educațional înainte de finalizare. La polul opus, Croația a avut cea mai mică rată, de doar 2,1%, urmată de Grecia, Irlanda și Polonia, toate cu valori sub 4%.

„În 2025, o medie de 9,1% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani din UE au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. În țările UE, proporția celor care au abandonat pregătirea a variat de la 2,1% în Croația la 15,5% în România”, a transmis Eurostat.

Raportul relevă că 17 state membre au reușit deja să atingă obiectivul de 9% pentru 2030, printre acestea numărându-se Croația, Grecia și Polonia. Totuși, țări precum Germania (13,1%) și Spania (12,8%) continuă să se confrunte cu rate ridicate de abandon școlar.

Bărbații abandonează școala mai des decât femeile.

Între 2015 și 2025, Uniunea Europeană a înregistrat o scădere totală de 1,9 puncte procentuale în rata abandonului școlar. Malta (-7,7 pp), Portugalia (-7,4 pp) și Spania (-7,2 pp) se evidențiază prin cele mai mari îmbunătățiri. În contrast, Cipru, Germania și Austria au înregistrat creșteri de peste 2,5 pp.

Analiza Eurostat arată că bărbații au o probabilitate mai mare de a părăsi școala decât femeile. În 2025, rata abandonului școlar în rândul bărbaților a fost de 10,6%, comparativ cu 7,5% pentru femei. Cele mai mari diferențe între fete și băieți în privința abandonului școlar au fost înregistrate în Spania, unde decalajul a ajuns la 6,4 puncte procentuale, urmată de Letonia (5,7 puncte procentuale), Malta (5,5 puncte procentuale) și Slovenia (5,2 puncte procentuale). La polul opus s-a situat Cehia, unde rata abandonului școlar a fost aproape identică în rândul tinerelor și al tinerilor, diferența fiind de doar 0,2 puncte procentuale.

România și Bulgaria sunt excepții notabile, unde rata abandonului este similară între sexe.

Foto Eurostat

Tinerii care renunță la școală își găsesc mai greu un loc de muncă

Abandonul școlar are efecte directe asupra angajabilității. În 2025, doar 46,2% dintre tinerii care au părăsit timpuriu școala erau angajați. Restul se împărțeau între cei care doreau să lucreze (30,8%) și cei care nu aveau această intenție (23,1%).

În raport cu întreaga populație de 18-24 ani, 4,2% dintre tinerii din această categorie erau angajați, 2,8% doreau să intre pe piața muncii, iar 2,1% nu intenționau să lucreze.

Locul de rezidență influențează rata abandonului școlar. În marile orașe europene, această rată a fost de doar 8% în 2025, deja sub obiectivul de 9% stabilit pentru 2030. În orașele mici și suburbii, ponderea a urcat la 10,1%, iar în zonele rurale la 9,6%.