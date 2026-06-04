Diana Șoșoacă, pe scenă alături de fugara Marina Tauber, căutată internațional, la „Davosul rus”: „Nu putem lipsi”

Marina Tauber și Diana Șoșoacă, împreună la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg

Marina Tauber, fostă vicepreședintă a partidului „Șor” și condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare, a fost văzută la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg alături de eurodeputata română Diana Șoșoacă. Cele două au participat la același panel de dezbateri, dedicat inteligenței artificiale și războiului informațional, unde au criticat guvernele de la Chișinău și București și au subliniat necesitatea apărării intereselor naționale prin participarea la eveniment.

Diana Șoșoacă, invitată de Administrația Prezidențială a Federației Ruse, a declarat că prezența sa la forum este menită să susțină dialogul și pacea, în contrast cu tensiunile recente dintre România și Rusia, precum incidentul dronei rusești din Galați.

„Am venit aici pentru că România trebuie să fie prezentă acolo unde se discută viitorul lumii. Nu putem lipsi de la masa marilor dezbateri internaționale și apoi să pretindem că ne apărăm interesele naționale. În timp ce actuala putere de la București a ales calea deteriorării relațiilor diplomatice cu Federația Rusă, eu am ales să vin aici pentru a menține deschis un canal de comunicare”, a afirmat eurodeputata.

Marina Tauber a propus o „Alianță Tehnologică Eurasiatică”

Marina Tauber, în cadrul discursului său, a propus crearea unei „Alianțe Tehnologice Eurasiatice”, subliniind problemele de manipulare și cenzură prin algoritmii platformelor digitale, pe care le-a asociat cu situația din Republica Moldova.

„Inteligența artificială este capabilă nu doar să ajute oamenii și să deschidă noi oportunități, ci și să devină un instrument de manipulare, de creare a materialelor deepfake, de răspândire a informațiilor false și de cenzură ascunsă prin intermediul algoritmilor opaci ai platformelor digitale. Din păcate, în Republica Moldova ne-am confruntat deja cu aceste fenomene în practică”, a declarat Tauber.

La forum a participat și Igor Dodon

La forum, au mai fost prezenți fostul președinte moldovean Igor Dodon, fostul prim-ministru Vasile Tarlev, ambasadorul Rusiei în Moldova, Oleg Ozerov, și Victoria Furtună, lidera partidului „Moldova Mare”.

Dodon a cerut renunțarea la sancțiunile antirusești, reluarea negocierilor cu Gazprom și redeschiderea curselor aeriene directe cu Moscova, propuneri considerate „regretabile” de autoritățile de la Chișinău.

Cine este Marina Tauber

Marina Tauber este considerată un reprezentant al Rusiei în Republica Moldova și a stat la baza protestelor organizate de partidul prorus al lui Ilan Șor, partid declarat neconstituțional și scos în afara legii. Ea a fost arestată în 2023 fiind acuzată că a acceptat finanțarea partidului de către un grup criminal și a falsificat raportul privind gestiunea financiară a formațiunii.

Potrivit procurorilor, „s-a constatat că partidul ar fi acceptat conștient bani de proveniență dubioasă, din partea unei grupări criminale, care erau folosiți în interes de partid, precum onorarii pentru artiști, salarii pentru membri și organizarea de proteste. Banii grupului criminal ajungeau în Republica Moldova sub formă de transferuri și convertiri, inclusiv în criptovalută, iar pentru a camufla originea mijloacelor financiare, erau folosite diverse canale de finanțare precum Dubai, Viena, Monaco”.